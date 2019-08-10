أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والبط في مصر 10 أغسطس يوم عرفة وسط إقبال كبير على الأسواق

اليوم هو يوم عرفة، وفي حقيقة الأمر فإن أسواق الغذاء في هذا اليوم تحديداً تشهد إقبال كبير ربما لا يوازيه إلا الإقبال على أسواق الغذاء في أول ليالي رمضان، ومع ساعات الصباح الأولى ليوم السبت 10 أغسطس شهدت أسواق الغذاء عامة وتحديداً أسواق الدواجن واللحوم إقبال كبير من قبل المستهلكين داخل مصر، وجاء الإقبال على أسواق الدواجن باعتبارها أحد السلع الغذائية المُفضلة لدى المصريين يوم عرفة بالإضافة للبط، وقطعاً الإقبال على اللحوم باعتبارها السلعة الغذائية الأساسية أول أيام العيد.

والآن نٌقدم تقرير شامل عن أسعار الدواجن والبط واللحوم بكل الأنواع بلدي ومستورد ليوم السبت بتاريخ 10 أغسطس بمصر 2019، وفق أحدث بيان صباحي من الأسواق المصرية.

أسعار الدواجن والبط اليوم بمصر

ربما شهدت اليوم الدواجن بالإضافة للبط حالة من تباين الأسعار بين الأسواق المصرية المختلفة، ورغم تراجع الدواجن خلال الأسبوع الماضي وكان سبب ذلك التراجع انحسار الطلب، إلا أن الدواجن والبط اليوم شهدا نوع من التماسك بالسعر وارتفاع طفيف بسبب زيادة الطلب الكبير بالأسواق على الدواجن والبط يوم عرفة.

سجلت الدواجن بمصر يوم عرفة من النوع الأبيض سعر بدأ ب 24 جنيه إلى 28 جنيه وذلك للكيلو، وشهدت الدواجن البلدي أسعار اليوم السبت 10 أغسطس تبدأ من 36 جنيه إلى 41 جنيه، وعن الساسو من الدواجن سجلت اليوم السبت من 34 جنيه حتى 37 جنيه.

ونأتي الآن للأسعار الخاصة والمرتبطة بالبط بالأسواق المصرية ليوم السبت 10-8-2019 فوجدنا اليوم صباحاً البط البلدي يبدأ سعره من 55 جنيه حتى سعر 65 جنيه للكيلو، والبط المسكوفي السبت 10 أغسطس تراوح من 36 جنيه حتى 42 جنيه، والبط من صنف مولار سجل السبت يوم عرفة من 33 جنيه حتى 36 جنيه للكيلو قطعاً.

أسعار اللحوم البلدي والمستورد اليوم بمصر

رغم الإقبال الكبير على اللحوم وعلى أسواقها بمختلف أنواعها سواء كانت لحوم بلدي أو كانت لحوم مجمدة ونحن وسط المناسبة الأهم هذا الموسم عيد الأضحى، إلا أن الواقع يرسم استقرار الأسعار كحقيقة سوقية تمثلت من متابعة أسعار اللحوم بمصر صباح السبت 10-8-2019.

وتراوح سعر الكيلو من اللحم البلدي 10 أغسطس من نوع “الكاندوز” أسعار من 110 جنيه إلى 140 جنيه، وجاء اللحم البتلو اليوم بمصر ليتراوح من سعر 140 جنيه إلى سعر 170 جنيه، أما عن اللحم الضأن اليوم السبت وقبل العيد بيوم واحد فتراوح من 120 جنيه إلى سعر 140 جنيه، وجاءت الكبدة البلدي اليوم السبت لتسجل سعر من 120 جنيه إلى سعر 130 جنيه.

وماذا عن أسعار اللحوم المستوردة صباح السبت بمصر، جاء سعر كيلو اللحم المستورد البرازيلي السبت بمصر ليسجل سعر 85 جنيه، وقل عنه سعر كيلو اللحم الهندي ليسجل سعر 75 جنيه، فيما سجلت الكبدة المستوردة المجمدة بمصر اليوم سعر للكيلو عند 30 جنيه.