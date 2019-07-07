أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 7/7/2019 في السوق المصرية .. حقيقة ارتفاع الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود

أثارت زيادة أسعار الوقود في مصر مخاوف لدى فئة واسعة من المصريين من أن تتأثر أسعار اللحوم والدواجن ويطرأ عليها الارتفاع، كون المشتقات البترولية تعتبر أحد مدخلات الإنتاج الهامة للثروة الحيوانية، كما وتتأثر الأسعار بعدة عوامل أخرى منها سعر صرف الدولار باعتبار أنه يتم استيراد المواد العلفية والأدوية العلاجية للحيوانات اللاحمة والداجنة من الخارج بالعملة الصعبة، إضافة إلى حالتي لعرض والطلب، والملاحظ أنه لم تشهد الأسعار بالنسبة للحوم والدواجن خلال اليومين السابقين عقب تحريك أسعار الوقود في مصر، أي ارتفاع خلافًا للتوقعات، وهذا ما أكدته وزارة التموين بعدم تأثر أسعار غالبية السلع الأساسية ومنها اللحوم والدواجن بذلك، وتشهد استقرارًا وعلى وجه الخصوص الدواجن الأكثر طلبًا.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

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أسعار اللحوم اليوم

في ظل حالة الركود التي تشهدها عمليات البيع والشراء في أنحاء مختلفة من البلاد تشهد أسعار اللحوم استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية وفيما يلي جدول بالأسعار محدثة باستمرار من واقع التعاملات في السوق المحلية المصرية:

المادة / كيلو السعر/ الجنيه لحم الكندوز 130 – 135 جنيه لحم البتلو 160 – 180 جنيه لحم الضاني 145 – 150 جنيه لحم الجاموس 130 – 160 جنيه لحم الجملي 100 – 120 جنيه اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

تستقر أسعار الدواجن اليوم على ذات الاسعار المسجلة في تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي، وفيما يلي أسعار الدواجن حسب آخر تحديث للأسعار وتعاملات السوق المحلية المصرية

المادة السعر بالجنيه المصري كيلو فراخ بيضاء 25 – 29 جنيه كيلو فراخ بلدي 35 – 40 جنيه بط مسكوفي 48 جنيه بط مولارد 34 جنيه بط بلدي 35 – 45 جنيه كيلو الأرانب 45 – 50 جنيه زوج الحمام 55 – 65 جنيه كيلو ديك رومي 50 جنيه زوج السمان 20 – 25 جنيه كيلو الأوز 45 – 55 جنيه كرتونة بيض أبيض 36 جنيه كرتونة بيض أحمر 35 جنيه كرتونة بيض بلدي 40 جنيه

تنويه: الأسعار المذكورة أعلاه قد تختلف من منطقة لآخرى ، ومن تاجر لآخر ، تبعًا لحالتي العرض والطلب ، وبكل الأحوال الاختلاف بالأسعار يكون بفارق طفيف، وسوف نقوم بتحديث المقال بشكل مستمر وفقًا لأي تطورت قد تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية.