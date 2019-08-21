أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية.. هل تراجعت الأسعار بعد عيد الأضحى

ترتبط أسعار اللحوم والدواجن في مصر ، بالدرجة الأولى بسعر صرف الدولار الأمريكي ، ذلك أن بعض مدخلات الإنتاج وأبرزها الأدوية البيطرية والتطعيمات والمواد العلفية ، التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وتحديدا العملة الامريكية ، إضافة إلى تأثر الأسعار أيضًا بعوامل أخرى مهمة ، وهي تكاليف الإنتاج مثل أسعار الوقود وأجور العمالة وحالتي العرض والطلب ، وتشهد أسعار اللحوم وكذلك الدواجن بعد إجازة عيد الأضحى استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية ، بعد أن تراجعت بفارق طفيف نسبيًا وتحديدًا أسعار الدواجن ، وفي هذا التقرير ننشر متوسط الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية.
أسعار اللحوم والدواجن اليوم
أسعار اللحوم
لم يطرأ أي تغيير يُذكر على أسعار اللحوم بعد إجازة عيد الأضحى ، وتشهد استقرارًا وثبات نسبي في ظل حالة الركود السائدة على حركة البيع والشراء وقلة المعروض بسبب الإقبال الكبير على شراء الأضاحي قبل أيام من العيد، وفيما يلي أسعار اللحوم اليوم
|سعر كيلو لحم الكندوز
|من 120 إلى 150 جنيه
|سعر طيلو لحم البتلو
|من 150 إلى 180 جنيه
|سعر كيلو لحم الضأن
|120 إلى 140 جنيه
|كيلو اللحم الجاموسي
|130 إلى 160 جنيه
|سعر كيلو اللحم الجملي
|100 إلى 120 جنيه
|كيلو اللحم البرازيلي
|75 إلى 85 جنيه
|كيلو اللحم السوداني
|75 جنيه
|طيلو اللحم الهندي
|75 جنيه
|كيلو الضأن المستورد
|60 إلى 80 جنيه
|سعر كيلو الكبدة المجمدة
|30 جنيه
|سعر كيلو الكبدة البلدي
|130 جنيه
أسعار الدواجن اليوم
تستقر أيضًا أسعار الدواجن واللحوم البيضاء ، بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة مقارنة بالأسعار المسجلة قبل شهرين ، حيث وصل سعر كيلو اللحم الأبيض إلى 32 جنيه في حين يسجل اليوم 23 جنيه ، وفيما يلي أسعار الدواج حسب تعاملات السوق المحلية اليوم وحسب آخر تحديث:
|المادة
|السعر
|كيلو لحم أبيض
|22 – 23 جنيه
|كيلو لحم ساسو
|32 – 34 جنيه
|كيلو اللحم البلدي
|32 جنيه
|كيلو صدور البانيه
|70 – 73 جنيه
|كيلو وراك أبيض
|28 جنيه
|كيلو دبوس أبيض
|38 جنيه
|كيلو بط مدبوح
|35 جنيه
وسجلت أسعار البيض اليوم كما يلي:
- كرتونة بيض أبيض بسعر 26.5 جنيه.
- سعر كرتونة بيض أحمر 27.5 جنيه
- سعر كرتونة البيض البلدي 31 جنيه.
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