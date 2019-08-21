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أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية.. هل تراجعت الأسعار بعد عيد الأضحى

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية.. هل تراجعت الأسعار بعد عيد الأضحى
أسعار اللحوم والدواجن اليوم

ترتبط أسعار اللحوم والدواجن في مصر ، بالدرجة الأولى بسعر صرف الدولار الأمريكي ، ذلك أن بعض مدخلات الإنتاج وأبرزها الأدوية البيطرية والتطعيمات والمواد العلفية ، التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وتحديدا العملة الامريكية ، إضافة إلى تأثر الأسعار أيضًا بعوامل أخرى مهمة ، وهي تكاليف الإنتاج مثل أسعار الوقود وأجور العمالة وحالتي العرض والطلب ، وتشهد أسعار اللحوم وكذلك الدواجن بعد إجازة عيد الأضحى استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية ، بعد أن تراجعت بفارق طفيف نسبيًا وتحديدًا أسعار الدواجن ، وفي هذا التقرير ننشر متوسط الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

أسعار اللحوم والدواجن
أسعار اللحوم والدواجن

أسعار اللحوم

لم يطرأ أي تغيير يُذكر على أسعار اللحوم بعد إجازة عيد الأضحى ، وتشهد استقرارًا وثبات نسبي في ظل حالة الركود السائدة على حركة البيع والشراء وقلة المعروض بسبب الإقبال الكبير على شراء الأضاحي قبل أيام من العيد، وفيما يلي أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم
سعر كيلو لحم الكندوزمن 120 إلى 150 جنيه
سعر طيلو لحم البتلومن 150 إلى 180 جنيه
سعر كيلو لحم الضأن 120 إلى 140 جنيه
كيلو اللحم الجاموسي 130 إلى 160 جنيه
سعر كيلو اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه
كيلو اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
كيلو اللحم السوداني 75 جنيه
طيلو اللحم الهندي 75 جنيه
كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
 سعر كيلو الكبدة المجمدة 30 جنيه
 سعر كيلو الكبدة البلدي 130 جنيه

 أسعار الدواجن اليوم

تستقر أيضًا أسعار الدواجن واللحوم البيضاء ، بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة مقارنة بالأسعار المسجلة قبل شهرين ، حيث وصل  سعر كيلو اللحم الأبيض إلى 32 جنيه في حين يسجل اليوم 23 جنيه ، وفيما يلي أسعار الدواج حسب تعاملات السوق المحلية اليوم وحسب آخر تحديث:

أسعار الدواجن
المادةالسعر
كيلو لحم أبيض22 – 23 جنيه
كيلو لحم ساسو32 – 34  جنيه
كيلو اللحم البلدي32 جنيه
كيلو صدور البانيه70 – 73 جنيه
كيلو وراك أبيض28 جنيه
كيلو دبوس أبيض38 جنيه
كيلو بط مدبوح35 جنيه

وسجلت أسعار البيض اليوم كما يلي:

  • كرتونة بيض أبيض بسعر 26.5 جنيه.
  • سعر كرتونة بيض أحمر 27.5 جنيه
  • سعر كرتونة البيض البلدي 31 جنيه.

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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