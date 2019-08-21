أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية.. هل تراجعت الأسعار بعد عيد الأضحى

ترتبط أسعار اللحوم والدواجن في مصر ، بالدرجة الأولى بسعر صرف الدولار الأمريكي ، ذلك أن بعض مدخلات الإنتاج وأبرزها الأدوية البيطرية والتطعيمات والمواد العلفية ، التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وتحديدا العملة الامريكية ، إضافة إلى تأثر الأسعار أيضًا بعوامل أخرى مهمة ، وهي تكاليف الإنتاج مثل أسعار الوقود وأجور العمالة وحالتي العرض والطلب ، وتشهد أسعار اللحوم وكذلك الدواجن بعد إجازة عيد الأضحى استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية ، بعد أن تراجعت بفارق طفيف نسبيًا وتحديدًا أسعار الدواجن ، وفي هذا التقرير ننشر متوسط الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

أسعار اللحوم

لم يطرأ أي تغيير يُذكر على أسعار اللحوم بعد إجازة عيد الأضحى ، وتشهد استقرارًا وثبات نسبي في ظل حالة الركود السائدة على حركة البيع والشراء وقلة المعروض بسبب الإقبال الكبير على شراء الأضاحي قبل أيام من العيد، وفيما يلي أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو لحم الكندوز من 120 إلى 150 جنيه سعر طيلو لحم البتلو من 150 إلى 180 جنيه سعر كيلو لحم الضأن 120 إلى 140 جنيه كيلو اللحم الجاموسي 130 إلى 160 جنيه سعر كيلو اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه كيلو اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه كيلو اللحم السوداني 75 جنيه طيلو اللحم الهندي 75 جنيه كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه سعر كيلو الكبدة المجمدة 30 جنيه سعر كيلو الكبدة البلدي 130 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

تستقر أيضًا أسعار الدواجن واللحوم البيضاء ، بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة مقارنة بالأسعار المسجلة قبل شهرين ، حيث وصل سعر كيلو اللحم الأبيض إلى 32 جنيه في حين يسجل اليوم 23 جنيه ، وفيما يلي أسعار الدواج حسب تعاملات السوق المحلية اليوم وحسب آخر تحديث:

المادة السعر كيلو لحم أبيض 22 – 23 جنيه كيلو لحم ساسو 32 – 34 جنيه كيلو اللحم البلدي 32 جنيه كيلو صدور البانيه 70 – 73 جنيه كيلو وراك أبيض 28 جنيه كيلو دبوس أبيض 38 جنيه كيلو بط مدبوح 35 جنيه

وسجلت أسعار البيض اليوم كما يلي: