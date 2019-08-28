أسعار المانجو الرسمية اليوم بكافة أنواعها البلدى والعويس والهندى وتيمور والزبدية

المانجو من الفواكة التى تنتشر فى أى منزل فى فصل الصيف، ومحببة للصغار والكبار، خاصة وأنها لها العديد من الفوائد الصحية فى حالة تناولها باعتدال، حيث تحتوى على فيتامين أ و فيتامين ج، ويفضل تناولها طازجة، وهى تنمو فى المناطق الحارة، ويعتمد عليها أغلب سكان العالم كفاكهة رئيسية.

ولم تسلم المانجو من ارتفاع الأسعار لهذا العام عن الأعوام السابقة، مثلها مثل باقى الفواكه والخضروات، ونرصد لكم فى هذا التقرير أسعار المانجو اليوم الأربعاء 28 أغسطس بجميع أنواعها فى سوق العبور لتجارة الجملة، تيسيراً على قراءنا لمعرفة الأسعار قبل الذهاب للتسوق.

المانجو العويس : سجلت سعر يتراوح بين 17 و 25 للكيلو.

المانجو الهندى : سعرها يتراوح بين 14 و 20 جنيه للكيلو.

المانجو “فجر كلان” : سعرها بين 15 و 20 جنيهاً.

المانجو “تومى” : سجلت ما بين 9 و 13 جنيهاً.

المانجو “تيمور” : سعرها يتراوح بين 14 و 20 جنيهاً.

المانجو “زبدية” : يتراوح سعرها بين 9 و 13 جنيه.

المانجو البلدى : سجلت ما بين 5 و 10 جنيهات للكيلو.

المانجو “الفص” : هى الأغلى حيث سجلت 40 جنيهاً للكيلو.

المانجو “الفونس” : سعرها بين 14 و 20 جنيها.

المانجو “دبشة” : تتراوح بين 7 و 11 جنيهاً.

المانجو “صديقة” : بين 14 و 20 جنيهاً.

المانجو “جولك” بين 12 و 18 جنيهاً.

المانجو “السنارة” من 7 ل 11 جنيهاً.