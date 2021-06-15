أسعار الميد في أسواق الكويت اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2022 هو أول أأيام السماح بصيد وبيع الميد الكويتي البلدي في أسواق السمك بالكويت بعد فترة حظر طويلة أستمرت لمدة 7 شهور بقرار من الهيئة العامة للزراعة، وبسبب الظروف الجوية الصعبة وحالة البحر، ظهر الميد البلدي في أسواق السمك لكن بصورة قليلة، كما أدى إلى قلة المعروض من الميد اليوم تواجد الكثير من الصيادين خارج البلادر وغير قادرين على العودة بسبب ظروف الطيران.

أسعار الميد في أسواق السمك بالكويت اليوم 15 يونيو 2021