أسعار الميد في أسواق الكويت اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2022 هو أول أأيام السماح بصيد وبيع الميد الكويتي البلدي في أسواق السمك بالكويت بعد فترة حظر طويلة أستمرت لمدة 7 شهور بقرار من الهيئة العامة للزراعة، وبسبب الظروف الجوية الصعبة وحالة البحر، ظهر الميد البلدي في أسواق السمك لكن بصورة قليلة، كما أدى إلى قلة المعروض من الميد اليوم تواجد الكثير من الصيادين خارج البلادر وغير قادرين على العودة بسبب ظروف الطيران.
أسعار الميد في أسواق السمك بالكويت اليوم 15 يونيو 2021
- حددت وزارة التجارة والصناعة أسعار الميد، حيث يبلغ السعر الرسمي لكيلو الميد البلدي 1.250 دينار.
- الميد غير متواجد على البسطات داخل أسواق السمك في الكويت لقلة المعروض.
- بلغ سعر كيلو الميد خارج السوق 4 دينار، سعر سلة الميد خارج السوق 85 دينار.
- وقد ناقش الكثيرون على مواقع التواصل ارتفاع سعر الميد البلدي مع أول أيام طرحه.