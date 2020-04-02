أسعار النفط ترتفع 10% بعد تصريحات لترامب.. تفاصيل

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاقٍ قريبٍ، لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما قفزت أسعار النفط 10%، اليوم الخميس 2 أبريل 2020 وذلك وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقال ترامب، إنه تواصل في الفترة الأخيرة مع روسيا والسعودية ويعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقًا، لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما خلال أيام، ما يؤدي إلى خفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود.

وأضاف ترامب أنه دعا المسؤولين بشركات النفط إلى البيت الأبيض، لبحث سبل مساعدة القطاع الذي “دُمر” بسبب انهيار الطلب على الطاقة في أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار بين الرياض وموسكو.

ارتفاع أسعار النفط 10%

وفي سياق ارتفاع أسعار النفط 10%، فبحسب “رويترز”، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11.36%، أو 2.81 دولار، إلى 27.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، فميا زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10%، أو 2.03 دولار، إلى 22.34 دولار.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للحكومة، أمس الأربعاء: على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، واصفًا هذا الوضع بـ”الصعب”.

وبحسب “وريترز” فإن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق استقرار السوق لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بزيادة تخفيضات الإنتاج تسببت في الاضطرابات التي تعاني منها السوق خلال هذه الفترة.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكي 13.8 مليون برميل في أكبر زيادة أسبوعية منذ 2016، فيما يتوقع محللون استمرار زيادة هذه المخزونات.