أسعار اليورو الأوروبي اليوم الإثنين 2 – 9 – 2019 في البنوك المصرية
تمثل العملة الأوروبية واحدة من أهم العملات وأكثرها انتشارًا على المستوى الاقتصادي الدولي ، حيث قد بدأ التعامل بالعملة الأوروبية على نطاق مختلف البنوك ، وكان ذلك بداية من عام 1999، وبعد ذلك تم القيام باستبدال عملات تلك الدول التي قامت بالانضمام لاتفاق تطبيق اليُورو باليورو ، وكان ذلك بداية من شهر يناير لعام 2002 ، حيث في ذلك الوقت أصبحت عملة اليورو هي العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي ، وعلى الجانب الآخر يذكر أن اليُورو الأوروبي الواحد يحتوي على 100 سنت.
ومن هنا يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل دوري عن أدق أسعار تداول اليورو الأوروبي في البنوك المصرية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يحتوي على سعر اليورو ، وهو ما نقدمه لك لليوم الإثنين الموافق 2 – 9 – 2019 ، عن طريق النقاط التالية.
سعر اليورو اليوم الإثنين 2 – 9 في البنوك المصرية
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.255 جنيه للشراء.
18.416 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.220 جنيه للشراء.
18.370 جنيه للبيع.
- بنك البركة
18.194 جنيه للشراء.
18.488 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
18.143 جنيه للشراء.
18.259 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.140 جنيه للشراء.
18.260 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
18.136 جنيه للشراء.
18.371 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.131 جنيه للشراء.
18.274 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.125 جنيه للشراء.
18.345 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
18.125 جنيه للشراء.
18.360 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.102 جنيه للشراء.
18.371 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.102 جنيه للشراء.
18.371 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.102 جنيه للشراء.
18.356 جنيه للبيع.
- بنك عودة
18.097 جنيه للشراء.
18.371 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
18.097 جنيه للشراء.
18.371 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.097 جنيه للشراء.
18.376 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.091 جنيه للشراء.
18.360 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.091 جنيه للشراء.
18.360 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.091 جنيه للشراء.
18.360 جنيه للبيع.
- بنك مصر
18.091 جنيه للشراء.
18.360 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.091 جنيه للشراء.
18.360 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
18.091 جنيه للشراء.
18.360 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.086 جنيه للشراء.
18.360 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.078 جنيه للشراء.
18.337 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.071 جنيه للشراء.
18.360 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.030 جنيه للشراء.
18.392 جنيه للبيع.