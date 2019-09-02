أسعار اليورو الأوروبي اليوم الإثنين 2 – 9 – 2019 في البنوك المصرية

تمثل العملة الأوروبية واحدة من أهم العملات وأكثرها انتشارًا على المستوى الاقتصادي الدولي ، حيث قد بدأ التعامل بالعملة الأوروبية على نطاق مختلف البنوك ، وكان ذلك بداية من عام 1999، وبعد ذلك تم القيام باستبدال عملات تلك الدول التي قامت بالانضمام لاتفاق تطبيق اليُورو باليورو ، وكان ذلك بداية من شهر يناير لعام 2002 ، حيث في ذلك الوقت أصبحت عملة اليورو هي العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي ، وعلى الجانب الآخر يذكر أن اليُورو الأوروبي الواحد يحتوي على 100 سنت.







ومن هنا يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل دوري عن أدق أسعار تداول اليورو الأوروبي في البنوك المصرية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يحتوي على سعر اليورو ، وهو ما نقدمه لك لليوم الإثنين الموافق 2 – 9 – 2019 ، عن طريق النقاط التالية.

​​​​​​​سعر اليورو اليوم الإثنين 2 – 9 في البنوك المصرية







البنك المصري لتنمية الصادرات

18.255 جنيه للشراء.







18.416 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.220 جنيه للشراء.

18.370 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.194 جنيه للشراء.

18.488 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.143 جنيه للشراء.

18.259 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.140 جنيه للشراء.

18.260 جنيه للبيع.

بنك المشرق

18.136 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

18.131 جنيه للشراء.

18.274 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.125 جنيه للشراء.

18.345 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

18.125 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.102 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.102 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.102 جنيه للشراء.

18.356 جنيه للبيع.

بنك عودة

18.097 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.097 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.097 جنيه للشراء.

18.376 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

بنك مصر

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

بنك بلوم

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.086 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.078 جنيه للشراء.

18.337 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.071 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.030 جنيه للشراء.

18.392 جنيه للبيع.