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أسعار اليورو الأوروبي اليوم الإثنين 2 – 9 – 2019 في البنوك المصرية

بواسطة الشيماء عزيز خضير 0

تمثل العملة الأوروبية واحدة من أهم العملات وأكثرها انتشارًا على المستوى الاقتصادي الدولي ، حيث قد بدأ التعامل بالعملة الأوروبية على نطاق مختلف البنوك ، وكان ذلك بداية من عام 1999، وبعد ذلك تم القيام باستبدال عملات تلك الدول التي قامت بالانضمام لاتفاق تطبيق اليُورو باليورو ، وكان ذلك بداية من شهر يناير لعام 2002 ، حيث في ذلك الوقت أصبحت عملة اليورو هي العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي ، وعلى الجانب الآخر يذكر أن اليُورو الأوروبي الواحد يحتوي على 100 سنت.



ومن هنا يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل دوري عن أدق أسعار تداول اليورو الأوروبي في البنوك المصرية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يحتوي على سعر اليورو ، وهو ما نقدمه لك لليوم الإثنين الموافق 2 – 9 – 2019 ، عن طريق النقاط التالية.

​​​​​​​سعر اليورو اليوم الإثنين 2 – 9 في البنوك المصرية



  • البنك المصري لتنمية الصادرات

18.255 جنيه للشراء.



18.416 جنيه للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

18.220 جنيه للشراء.

18.370 جنيه للبيع.

  • بنك البركة

18.194 جنيه للشراء.

18.488 جنيه للبيع.

  • البنك العقاري المصري العربي

18.143 جنيه للشراء.

18.259 جنيه للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.140 جنيه للشراء.

18.260 جنيه للبيع.

  • بنك المشرق

18.136 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

  • البنك المركزي المصري

18.131 جنيه للشراء.

18.274 جنيه للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

18.125 جنيه للشراء.

18.345 جنيه للبيع.

  • المصرف المتحد

18.125 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

18.102 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

18.102 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.102 جنيه للشراء.

18.356 جنيه للبيع.

  • بنك عودة

18.097 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

  • بنك قناة السويس

18.097 جنيه للشراء.

18.371 جنيه للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

18.097 جنيه للشراء.

18.376 جنيه للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

  • بنك مصر

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

  • بنك بلوم

18.091 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

18.086 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

18.078 جنيه للشراء.

18.337 جنيه للبيع.

  • بنك الإسكندرية

18.071 جنيه للشراء.

18.360 جنيه للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

18.030 جنيه للشراء.

18.392 جنيه للبيع.

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الشيماء عزيز خضير

    الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة.
    هواياتي: القراءة، الكروشيه

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