أسعار اليورو الأوروبي اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في المصانع المصرية

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أحدث وأدق أسعار العملات الأجنبية الموجودة في مختلف البنوك المصرية ، ويأتي من بين العملات التي يتم البحث عنها عملة اليورو الأوروبي ، لذلك نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير بشكل يومي يقدم أحدث وأدق أسعار العملة الأوروبية الموجودة في مختلف البنوك سوا الحكومية أو الخاصة بمصر.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم بدء التعامل بعملة اليورو الأوروبي على نظاق المصارف بداية من عام 1999 م، وقد تم العمل على استبدال عملات الدول التي قامت بالاانضمام إلى اتفاق تطبيق اليُورو باليورو ، وبذلك بداية من الأول من شهر يناير في عام 2002، ومن بعد هذا الوقت أصبحت عملة اليورو هي العملة الرسمية لتلك الدول ، كما يذكر أن اليُورو الواحد يضم 100 سنتاً.

سعر اليورو اليوم الخميس 1 – 8 – 2019

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.430 جنيه للشراء.

18.560 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.429 جنيه للشراء.

18.562 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.429 جنيه للشراء.

18.557 جنيه للبيع.

بنك مصر

18.429 جنيه للشراء.

18.562 جنيه للبيع.

البنك الأهلى اليونانى

18.492 جنيه للشراء.

18.562 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.492 جنيه للشراء.

18.562 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.492 جنيه للشراء.

18.568 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

18.492 جنيه للشراء.

18.568 جنيه للبيع.

بنك عودة

18.492 جنيه للشراء.

18.568 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.424 جنيه للشراء.

18.561 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.420 جنيه للشراء.

18.550 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.418 جنيه للشراء.

18.551 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.414 جنيه للشراء.

18.549 جنيه للبيع.

بنك بلوم

18.403 جنيه للشراء.

18.546 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

18.401 جنيه للشراء.

18.544 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.396 جنيه للشراء.

18.529 جنيه للبيع.​

بنك المشرق

18.392 جنيه للشراء.

18.546 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.392 جنيه للشراء.

18.535 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.392 جنيه للشراء.

18.546 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه للشراء.

18.506 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.383 جنيه للشراء.

18.534 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.361 جنيه للشراء.

18.535 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.350 جنيه للشراء.

18.576 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.331 جنيه للشراء.

18.662 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.311 جنيه للشراء.

18.607 جنيه للبيع.