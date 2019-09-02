أسعار اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019







يقوم قطاع كبير من الأشخاص بمتابعة أدق وأحدث أسعار تداول اليورو الأوروبي الموجودة في مختلف البنوك المصرية ، ويأتي ذلك بسبب الأهمية الكبيرة التي تلقاها أسعار اليورو على المستوى العالمي ، فاليورو الأوروبي يعتبر ثاني أقوى عملة يتم تداولها على المستوى الاقتصادي العالمي بعد الدولار الأمريكي.







ومن هنا نقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج تقرير يومي يحتوي على أدق أسعار تداول اليورو الأوروبي الموجودة في المختلف البنوك العاملة بمصر ، وذلك لليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر سبتمبر لعام 2019.

​​​​​​​سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3 – 9 في البنوك المصرية







البنك المصري لتنمية الصادرات

18.255 جنيه مصري للشراء.







18.416 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة







18.194 جنيه مصري للشراء.

18.488 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.140 جنيه مصري للشراء.

18.260 جنيهمصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.220 جنيه مصري للشراء.

18.370 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.143 جنيه مصري للشراء.

18.259 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

18.136 جنيه مصري للشراء.

18.371 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

18.131 جنيه مصري للشراء.

18.274 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.125 جنيه مصري للشراء.

18.345 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

18.125 جنيه مصري للشراء.

18.360 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.102 جنيه مصري للشراء.

18.371 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.102 جنيه مصري للشراء.

18.371 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.102 جنيه مصري للشراء.

18.356 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

18.097 جنيه مصري للشراء.

18.371 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

18.097 جنيه مصري للشراء.

18.371 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.097 جنيه مصري للشراء.

18.376 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.091 جنيه مصري للشراء.

18.360 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.091 جنيه مصري للشراء.

18.360 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.091 جنيه مصري للشراء.

18.360 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

18.091 جنيه مصري للشراء.

18.360 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.091 جنيه مصري للشراء.

18.360 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

18.091 جنيه مصري للشراء.

18.360 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلب اليوناني

18.086 جنيه مصري للشراء.

18.360 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.078 جنيه مصري للشراء.

18.337 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

18.071 جنيه مصري للشراء.

18.360 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.030 جنيه مصري للشراء.

18.392 جنيه مصري للبيع.