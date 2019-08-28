أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019

نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوي على مختلف الأخبار المتعلقة بأسعار العملات الأجنبية الموجودة في مختلف البنوك ، ومن أكثر العملات التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص هي عملة اليورو الأوروبي ، ونقدم لك من خلال النقاط التالية أسعار اليورو لليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019.
أسعار اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019
- بنك قناة السويس
18.350 جنيه مصري للشراء.
18.451 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
18.332 جنيه مصري للشراء.
18.532 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.332 جنيه مصري للشراء.
18.532 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
18.323 جنيه مصري للشراء.
18.462 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.323 جنيه مصري للشراء.
18.462 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.323 جنيه مصري للشراء.
18.462 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
18.323 جنيه مصري للشراء.
18.462 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.320 جنيه مصري للشراء.
18.460 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.320 جنيه مصري للشراء.
18.460 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.313 جنيه مصري للشراء.
18.438 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.312 جنيه مصري للشراء.
18.451 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.312 جنيه مصري للشراء.
18.456 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.400 جنيه مصري للشراء.
18.570 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.332 جنيه مصري للشراء.
18.532 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.332 جنيه مصري للشراء.
18.532 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
18.332 جنيه مصري للشراء.
18.532 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
18.332 جنيه مصري للشراء.
18.532 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.313 جنيه مصري للشراء.
18.438 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
18.313 جنيه مصري للشراء.
18.438 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.313 جنيه مصري للشراء.
18.438 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.291 جنيه مصري للشراء.
18.419 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.289 جنيه مصري للشراء.
18.510 جنيه مصري للبيع.
- البنك الزراعي المصري
18.281 جنيه مصري للشراء.
18.458 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.274 جنيه مصري للشراء.
18.536 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
18.244 جنيه مصري للشراء.
18.539 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.238 جنيه مصري للشراء.
18.532 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.220 جنيه مصري للشراء.
18.619 جنيه مصري للبيع.
التعليقات