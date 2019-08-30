أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019

يعتبر اليورو الأوروبي أحد أهم العملات المتداولة على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، بل أن اليورو الأوروبي يحتل المرتبة الثانية من حيث القوة والهيمنة الاقتصادية بعد الدولار الأمريكي المحتل المركز الأول عالميًا ، ويرجع ذلك لكون اليورو الأوروبي ينتشر على مستوى ونطاق واسع للغاية ، فيقوم اليورو الأوروبي بربط أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي معًا ، وبالتالي يسيطر بشكل كبير على المستوى الاقتصادي.

ومن هنا يبحث الكثير من الأشخاص عن أحدث الأسعار المتعلقة بصرف اليورو الأوروبي في مختلف البنوك ، فنقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج بعرض أدق أسعار تداول العملة الأوروبية سواء في حالات البيع والشراء ، في مختلف البنوك المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، سواء الحكومية أو الخاصة ، وذلك لليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019.

سعر اليورو اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019

بنك الإستثمار العربي AIB

18.318 جنيه للشراء.

18.477 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.290 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

بنك عودة

18.290 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.290 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.290 جنيه للشراء.

18.420 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.289 جنيه للشراء.

18.423 جنيه للبيع.

بنك المشرق

18.288 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.285 جنيه للشراء.

18.401 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.281 جنيه للشراء.

18.458 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.280 جنيه للشراء.

18.420 جنيه للبيع.

بنك بلوم

18.279 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.279 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.278 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.273 جنيه للشراء.

18.421 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

18.269 جنيه للشراء.

18.407 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.265 جنيه للشراء.

18.454 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.255 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

18.255 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.255 جنيه للشراء.

18.416 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.244 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.244 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.244 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

بنك مصر

18.244 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.224 جنيه للشراء.

18.404 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.220 جنيه للشراء.

18.619 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.194 جنيه للشراء.

18.488 جنيه للبيع.