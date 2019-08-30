أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019

يعتبر اليورو الأوروبي أحد أهم العملات المتداولة على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، بل أن اليورو الأوروبي يحتل المرتبة الثانية من حيث القوة والهيمنة الاقتصادية بعد الدولار الأمريكي المحتل المركز الأول عالميًا ، ويرجع ذلك لكون اليورو الأوروبي ينتشر على مستوى ونطاق واسع للغاية ، فيقوم اليورو الأوروبي بربط أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي معًا ، وبالتالي يسيطر بشكل كبير على المستوى الاقتصادي.
ومن هنا يبحث الكثير من الأشخاص عن أحدث الأسعار المتعلقة بصرف اليورو الأوروبي في مختلف البنوك ، فنقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج بعرض أدق أسعار تداول العملة الأوروبية سواء في حالات البيع والشراء ، في مختلف البنوك المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، سواء الحكومية أو الخاصة ، وذلك لليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019.
سعر اليورو اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.318 جنيه للشراء.
18.477 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.290 جنيه للشراء.
18.416 جنيه للبيع.
- بنك عودة
18.290 جنيه للشراء.
18.416 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.290 جنيه للشراء.
18.416 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.290 جنيه للشراء.
18.420 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.289 جنيه للشراء.
18.423 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
18.288 جنيه للشراء.
18.416 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.285 جنيه للشراء.
18.401 جنيه للبيع.
- البنك الزراعي المصري
18.281 جنيه للشراء.
18.458 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.280 جنيه للشراء.
18.420 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
18.279 جنيه للشراء.
18.404 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.279 جنيه للشراء.
18.404 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.278 جنيه للشراء.
18.416 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.273 جنيه للشراء.
18.421 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.269 جنيه للشراء.
18.407 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.265 جنيه للشراء.
18.454 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
18.255 جنيه للشراء.
18.416 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
18.255 جنيه للشراء.
18.416 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.255 جنيه للشراء.
18.416 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.244 جنيه للشراء.
18.404 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.244 جنيه للشراء.
18.404 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.244 جنيه للشراء.
18.404 جنيه للبيع.
- بنك مصر
18.244 جنيه للشراء.
18.404 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.224 جنيه للشراء.
18.404 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.220 جنيه للشراء.
18.619 جنيه للبيع.
- بنك البركة
18.194 جنيه للشراء.
18.488 جنيه للبيع.
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