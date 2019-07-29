أسعار اليورو اليوم الإثنين 29 – 7 – 2019 في البنوك الحكومية والخاصة بمصر

يعتبر اليورو هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي ، وعملة اليورو تقوم باستعمالها أكثر من 20 دولة ، والتي قد عرفت باسم منطقة اليورو وتلك الدول هي النمسا، و بلجيكا، و قبرص، و فينلاندا، و فرنسا، و ألمانيا، وكذلك اليونان، و ايرلندا، و ايطاليا، ولوكسيمبورج، ومالطا، و هولاندا، هذا بالإضافة إلى عدد كبير للغاية من الدول الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ استعمال اليورو منذ عام 2002، كما قد ضمت منطقة اليورو أكثر من 320 مليون إنسان أوروبي ، وخلال عام 2007 أصبحت منطقة اليورو تشكل أكبر درع اقتصادي على مستوى العالم أجمع.

واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لك تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار اليورو الموجودة في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة ، وذلك لليوم الإثنين الموافق 29 من شهر يوليو 2019.

سعر اليورو اليوم الإثنين

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.570 جنيه للشراء.

18.700 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.562 جنيه للشراء.

18.805 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.451 جنيه للشراء.

18.584 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.430 جنيه للشراء.

18.590 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

18.429 جنيه للشراء.

18.569 جنيه للبيع.

بنك المشرق

18.428 جنيه للشراء.

18.589 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.428 جنيه للشراء.

18.589 جنيه للبيع.

بنك بلوم

18.428 جنيه للشراء.

18.589 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.423 جنيه للشراء.

18.593 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.417 جنيه للشراء.

18.621 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

بنك مصر

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

بنك عودة

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.417 جنيه للشراء.

18.578 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.374 جنيه للشراء.

18.671 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.371 جنيه للشراء.

18.743 جنيه للبيع.