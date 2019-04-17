أسعار بلح رمضان بسوق العبور للجملة

يعد البلح أو التمر من الفواكه التي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصا في شهر رمضان، حيث من السنة النبوية أن يبدأ المسلم فطوره على التمر، وتتباين أسعار البلح أو التمر من عام إلى آخر وكذلك حسب نوع كل صنف، وفي كل الأحوال يعتبر البلح من أرخص أنواع ياميش رمضان التي يستطيع أن يشتريها الجميع حسب دخل كل منهم، وحسب النوع والصنف، بعكس الكثير من أنواع الياميش التي لا يقدر على شرائها إلا فئة معينة من المصريين، ونظرا لأهمية البلح عند الغالبية العظمى من المصريين، يقدم موقع كلمة دوت أورج لقراءة أسعار البلح بسوق العبور للجملة بالتفصيل.

أسعار البلح بسوق العبور للجملة اليوم 17 / 4/ 2019

النوع بداية السعر للكيلو جرام نهاية السعر للكيلو جرام بلح أبريمي 12 22 بلح شامي 6 16 بلح أبيض غزال 13 23 بلح مركابي 6 17 بلح عينات 12 22 بلح البان 12 22 بلح وردة 13 23 بلح برتمودة 12 25 بلح سكوتي 12 25 بلح أسواني 9 17 بلح جنديلة 12 25 بلح قرن غزال 18 27

فوائد البلح في رمضان

جدير بالذكر أن فوائد البلح كثيرة خصوصا في شهر رمضان، حيث يعوض الجسم الكثير من المواد السكرية التي يفقدها أثناء الصيام، وبذلك يعود للجسم نشاطه وحيويته، كما يعد نقع البلح في الماء وشربه بعد الأقطار مصدر هام للمياه التي يحتاج إليها الجسم خصوصا بعد ساعات طويلة من الصوم.

وبالرغم من فوائد البلح الكثيرة إلا أنه ينصح بعدم الإفراط في تناوله خصوصا لمرضي السكر، نظرا لاحتواءه على كميات كبيرة من السكر.

← إقرأ أيضاً: