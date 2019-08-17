أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18 أغسطس 2019 في المزارع المصرية .. تعرف على أسعار الكتكوت البلدي والساسو اليوم وأيضاً أسعار البط والبيض

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

نقدم لكم اليوم زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن السبت 18/8/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة السعر الفراخ البلدي كيلو 27: 31 جنيه البط مسكوفي يوم 11.50 : 12.00 جنيه. البط المولار يوم 12.50 : 13.00 جنيه. الكتكوت الأبيض يوم 6 جنيه : 6.5 جنيه كتكوت ساسو يوم 4 : 4.25 جنيه البيض الأبيض كرتونة 32.00 : 32.50 جنيه. البيض الأحمر كرتونة 34.00 : 34.50 جنيه. لحم ساسو كيلو 34 جنيه امهات كيلو 20 جنيه بيض بلدي كيلو 35.00 :35.50 جنيه

والجدير بالذكر أنه تنتج مصر العربية نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، ويتراوح سعر فراخ المزارع الأحمر مابين 40 و45 جنيهًا، والأوراك الدواجن البيضاء 33 جنيهًا للكيلو، أما صدور البانيه بـ65 جنيهًا للكيلو.

وفي المدن تختلف الأسعار عن الريف، وغالبا ما يهتم أهل الريف المصري بتربية الدواجن الصغيرة وتسمينها، على اعتقاد أنها أوفر ماديا من شراء الطيور جاهزة للذبح أو مذبوحة وجاهزة للطهي مباشرة.