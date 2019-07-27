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أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 27/7/2019 في المزارع المصرية والسوق المحلي

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 27/7/2019 في المزارع المصرية والسوق المحلي
سعر الدواجن اليوم

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز  الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

نقدم لكم اليوم  زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن السبت 27/7/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي ، فسجلت الدواجن البيضاء بالمزارع نحو 25.جنيها، ليصل متوسط سعر الكيلو للمستهلك بنحو 29 جنيها، حسبما أوضحت بورصة الدواجن .

أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو25.00 جنيه25.50 جنيه
لحم ساسوكيلو36.00 جنيه36.50 جنيه
لحم بلديكيلو36.00 جنيه36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم04.70 جنيه05.00 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.50 جنيه
كتكوت بلدييوم03.75 جنيه03.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم03.80 جنيه04.00 جنيه
بط مسكوفييوم11.50 جنيه12.00 جنيه
بط مولاريوم12.50 جنيه13.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه34.50 جنيه35.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه34.50 جنيه35.00 جنيه
بيض بلديكرتونه41.00 جنيه42.50 جنيه

 

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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