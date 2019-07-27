أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 27/7/2019 في المزارع المصرية والسوق المحلي

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

نقدم لكم اليوم زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن السبت 27/7/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي ، فسجلت الدواجن البيضاء بالمزارع نحو 25.جنيها، ليصل متوسط سعر الكيلو للمستهلك بنحو 29 جنيها، حسبما أوضحت بورصة الدواجن .

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25.00 جنيه 25.50 جنيه لحم ساسو كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 04.70 جنيه 05.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.75 جنيه 03.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 03.80 جنيه 04.00 جنيه بط مسكوفي يوم 11.50 جنيه 12.00 جنيه بط مولار يوم 12.50 جنيه 13.00 جنيه

أسعار البيض اليوم