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أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 8-2-2020 في المزارع ومحلات البيع

بواسطة حنان الزهيري
سعر الفراخ اليوم سعر الدواجن اليوم

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم السبت 8-2-2020 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .

حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2019 ، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

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أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو27.00 جنيه27.50 جنيه
لحم ساسوكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو38.00 جنيه40.00 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم08.50 جنيه11.00 جنيه
كتكوت ساسويوم08.50 جنيه09.00 جنيه
كتكوت بلدييوم04.60 جنيه05.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم09.25 جنيه10.00 جنيه
بط مسكوفييوم18.75 جنيه19.00 جنيه
بط مولاريوم18.75 جنيه19.00 جنيه

أسعار السمان اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت سمان هجين بياض12 يوم04.50 جنيه05.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه36.50 جنيه37.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه36.50 جنيه37.00 جنيه
بيض بلديكرتونه42.50 جنيه43.00 جنيه

حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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