نستعرض من خلال هذا التقرير قائمة أسعار سبائك الذهب الإماراتي في الكويت اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 بكافة الأوزان من سبيكة 10 تولة إلى سبيكة بوزن 1 كيلو جرام، هذا ويشهد سوق الذهب في الكويت والخليج العربي رواجًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب واحد من أوجه الاستثمار الجيد والمضمون.

أسعار سبائك الذهب الإماراتي في الكويت اليوم

بلغ سعر سبيكة الذهب الإماراتي 1 كيلو جرام بنقاوة 999.9 اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في الكويت مبلغ 19552 دينار كويتي، سعر السبيكة نصف كيلو نقاوة 999.9 اليوم 9796 دينار كويتي، سعر سبيكة SAM نصف كيلو نقاوة 999.9 مبلغ 9896 دينار كويتي، سبيكة عشرة تولة (116.64 جرام) نقاوة 999.9 مبلغ 2293 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في الكويت 17.1 دينار، في حين بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 مبلغ 19.55 دينار سعر البيع 19.35 دينار، سعر شراء جرام عيار 22 مبلغ 17.92 دينار البيع 17.74 دينار.