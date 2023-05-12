أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم

بواسطة محمود عطا الله
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم

تضم مدينة دبي وكل مدن دولة الإمارات مجموعة من أهم أسواق ومحال الذهب في الخليج العربي والمنطقة بل والعالم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 12 مايو 2023، حيث نُقدم لكم أسعار السبائك الإماراتية والسبائك السويسرية، هذا وتُقدم أسواق الذهب بالإمارات منتجات متنوعة كثيرة للعملاء، منها المشغولات الذهبية الفريدة والسبائك والمجوهرات والعملات الذهبية المتنوعة.

أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

  • سعر سبيكة الذهب في الإمارات اليوم وزن أونصة نقاوة 999.9 (طيران الإمارات) 8249 درهم إماراتي.
  • سعر سبيكة ذهب إماراتي وزن 50 جرام هو 13299 درهم بنقاوة 999.9.
  • سعر سبيكة الذهب السويسري في الإمارات وزن عيار 24 وزن 50 جرام هو 13499 درهم.
  • سبيكة ذهب سويسري وزن أونصة عيار 24 هو 8429 درهم.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم (الإماراتية والسويسرية)

أخبار إقتصادية

فرق سعر الذهب بين مصر والسعودية