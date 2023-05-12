تضم مدينة دبي وكل مدن دولة الإمارات مجموعة من أهم أسواق ومحال الذهب في الخليج العربي والمنطقة بل والعالم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 12 مايو 2023، حيث نُقدم لكم أسعار السبائك الإماراتية والسبائك السويسرية، هذا وتُقدم أسواق الذهب بالإمارات منتجات متنوعة كثيرة للعملاء، منها المشغولات الذهبية الفريدة والسبائك والمجوهرات والعملات الذهبية المتنوعة.
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم الجمعة
- سعر سبيكة الذهب في الإمارات اليوم وزن أونصة نقاوة 999.9 (طيران الإمارات) 8249 درهم إماراتي.
- سعر سبيكة ذهب إماراتي وزن 50 جرام هو 13299 درهم بنقاوة 999.9.
- سعر سبيكة الذهب السويسري في الإمارات وزن عيار 24 وزن 50 جرام هو 13499 درهم.
- سبيكة ذهب سويسري وزن أونصة عيار 24 هو 8429 درهم.