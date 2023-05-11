أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم (الإماراتية والسويسرية)

تشهد أسواق الذهب في الكويت والخليج العربي رواجًا كبيرًا هذه الأيام، وتعتبر السبائك واحدة من أهم أوجه الاستثمار في الذهب، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم، حيث تعتبر سبائك الذهب الأكثر رواجًا في الكويت هي سبائك الذهب الإماراتية والسبائك السويسرية، واوزان تلك السبائك هي 1 ك ونصف كيلو وربع كيلو و2.5 كيلو ذهب.
أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم الخميس 11 مايو 2023
- سعر سبيكة الذهب الإماراتية 1 كيلو جرام بنقاوة 999.9 SAM مبلغ 20037 دينار كويتي.
- سعر سبيكة نصف كيلو إماراتي مقابل الدينار الكويتي بنقاوة 999.9 يبلغ 10042 دينار.
- السبيكة الإماراتي ربع كيلو يبلغ سعرها 5027 دينار.
- سعر سبيكة ذهب سويسري مغلف بوزن ا كيلو في الكويت هو 20137 بنقاوة 999.9.
- سبيكة ذهب نصف كيلو مغلف سويسري 10133 دينار.
- سعر السبيكة الذهبية 10 تولة سويسري هو 2370 دينار.