أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم (الإماراتية والسويسرية)

تشهد أسواق الذهب في الكويت والخليج العربي رواجًا كبيرًا هذه الأيام، وتعتبر السبائك واحدة من أهم أوجه الاستثمار في الذهب، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم، حيث تعتبر سبائك الذهب الأكثر رواجًا في الكويت هي سبائك الذهب الإماراتية والسبائك السويسرية، واوزان تلك السبائك هي 1 ك ونصف كيلو وربع كيلو و2.5 كيلو ذهب.

أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم الخميس 11 مايو 2023