أسعار شاشات التلفزيون في السوق المصري 2019 جميع الأحجام وأشهر الماركات

أسعار شاشات التلفزيون يأتي انخفاض أسعار شاشات التليفزيون في الآونة الأخيرة بعد استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار، فعلى الرغم من تعويم الجنيه المصري منذ 2017م، وانعكاس ذلك على أسعار السلع الكهربائية، إلا أنها عادت للانخفاض مع عام 2018م, وتحرص جميع الأسر المصرية على شراء شاشات التلفزيون لما لها من مظهر جميل وخفيفة الوزن وتصارع الشركات المصنعة على إنتاج أفضل الشاشات التي يرغب فيها العميل, وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار عقب القرار الذي أصدرته الحكومة بارتفاع سعر الوقود في بداية شهر يوليو الأمر الذي يتسبب تلقائيا الى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب احتياج التجار لنقل الأجهزة عن طريق السيارات التي ترفع سعر نقل الحمولة.

أسعار شاشات التلفزيون.

يستخدم العميل المصري اليوم شاشات التلفزيون LCD لمتابعة العديد من البرامج، المتمثلة في مباريات كرة القدم والمسلسلات والبرامج الإخبارية وغيرها، ويستمتع المشاهد بالدقة وجودة المشاهدة، وخاصة عند استخدام الشاشات ذات الأحجام الكبيرة والماركات المتميزة، من وتعد شاشات التلفزيون من أهم أولويات الأسرة المصرية المعاصرة وبالفعل بدأ أغلبها في الاستغناء عن التلفزيون القديم لذلك حرصت جميع الشركات على استخدام أفضل الخامات ذات الجودة العالية والتقنيات الحديثة والأنظمة المتنوعة وهو ما نعرضه اليوم تفصيلاً.

أسعار شاشات سامسونج.

سعر شاشة سامسونج 32 بوصة LED بقيمة 3799 جنيه.

سعر شاشة سامسونج 40 بوصة LED بقيمة 5200 جنيه.

سعر شاشة سامسونج 48 بوصة LED بقيمة 6099 جنيه.

سعر شاشة سامسونج 65 بوصة إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي ريدي سمارت وايرلس بقيمة 26,189 جنيه.

سعر شاشة سامسونج 55 بوصة إل إي دي سمارت 3 دي ألترا اتش دي منحنية بقيمة 27,160 جنيه.

سعر شاشة سامسونج 78 بوصة إل إي دي 3 دي سمارت ألترا اتش دي كارفيد بقيمة 77,600 جنيه.

أسعار شاشات ال جي.

سعر شاشة ال جي LED 32 بوصة بقيمة 2999 جنيه.

سعر شاشة ال جي LED 43 بوصة بقيمة 4390 جنيه.

سعر شاشة ال جي 49 بوصة بقيمة 5150 جنيه, كما يمكنم معرفة اسعار الغسالات الاتوماتيك الفول اوتوماتيك في مصر جميع الاحجام والموديلات

سعر شاشة 65 بوصة ال جي LED سوبر ألترا إتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب بقيمة 29,990 جنيه.

سعر شاشة 79 بوصة ال جي LED ألترا إتش دي 3 دي سمارت ويب كارفيد بقيمة 49,990 جنيه.

أسعار شاشات توشيبا.

سعر شاشة توشيبا LED 32 بوصة بقيمة 3750 جنيه.

سعر شاشة توشيبا LED 40 بوصة بقيمة 4200 جنيه.

سعر شاشة توشيبا LED 43 بوصة بقيمة 5600 جنيه.

سعر شاشة شاشة LED 48 بوصة بقيمة 5900 جنيه.

أسعار شاشات تورنيدو.

سعر شاشة تورنيدو أسود HD 32 بوصة إنش LED بقيمة 3,150 جنيه.

سعر شاشة تورنيدو أسود 39 بوصة LED بقيمة 5,200 جنيه.

سعر شاشة تورنيدو سمارت 32 بوصة كامل الدقة بقيمة LED 3,700 جنيه.

سعر شاشة تورنيدو أسود عادي 24 بوصة إنش LED بقيمة 2,250 جنيه.

أسعار شاشات فيليبس.

سعر شاشة فيليبس أسود 24 بوصة إتش LED بقيمة 1,800 جنيه.

سعر شاشة فيليبس 32 بوصة HD ديجيتال LED بقيمة 2,550 جنيه.

سعر شاشة فيليبس 43 بوصة فل إتش دي LED بقيمة 4,750 جنيه.

سعر شاشة فيليبس 49 بوصة فول إتش دي LED سمارت وايرلس ديجيتال بقيمة 6,000 جنيه.

سعر شاشة فيليبس 55 بوصة فول إتش دي LED سمارت وايرلس بقيمة 6,800 جنيه.

سعر شاشة فيليبس 55 بوصة الترا LED – HD فور كيه بقيمة 7,150 جنيه.

أسعار شاشات شارب.

سعر شاشة شارب 32 بوصة HD- LED بقيمة 2,950 جنيه.

سعر شاشة شارب 40 بوصة LED فول إتش دي بقيمة 4,399 جنيه.

أسعار شاشات يونيون أير.

سعر شاشة يونيون أير 32 بوصة HD ريدي LED بقيمة 2,799 جنيه.

سعر شاشة يونيون أير سمارت 43 بوصة عالي الدقة بقيمة 5,099 جنيه.

سعر شاشة يونيون أير 43 بوصة LED عالي الدقة بقيمة 5,599 جنيه.

أسعار شاشات جاك سمارت.