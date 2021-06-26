أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها في يوليو 2021 بمصر
أعلنت وزارة الكهرباء عن أسعار شرائح الكهرباء المقرر تطبيقها خلال العام المالي 2021/2022 الجديدة، والتي سيبدأ تطبيقها فعيلاً في الأول من شهر يوليو المقبل، مؤكدة أنه سيتم تحصيلها على فاتورة شهر أغسطس القادم، وأن الزيادة الجديدة تأتي ضمن الخطة الإصلاحية التي تتبعها الدولة لرفع الدعم بصورة تدريجية ومن المقرر أن يستمر في تطبيق خطة رفع الدعم بحلول عام 2025 .
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
وصرح مصدر في وزارة الكهرباء أن الدعم سيستمر للشرائح الأقل استهلاكاً للكهرباء وهم الفئة المستحقة لتلقي الدعم أما عن شرائح أسعار الكهرباء فهي:
- الشريحة الأولى وهي ما تستهلك كهرباء من الصفر وحتى 50 كيلو وات وتقرر سعر الكيلو وات بها 48 قرشاً.
- الشريحة الثانية وهي ما تستهلك من 51 وحتى 100 كيلو وات وتقرر سعر الوات فيها بقيمة 58 قرشاً.
- الشريحة الثالثة وهي ما تستهلك من صفر وحتى 350 كيلو وات وتقرر سعر الوات فيها بقيمة 77 قرشاً.
- الشريحة الرابعة وهي ما تستهلك من 201 وحتى 350 كيلو وات وتقرر سعر الوات فيها بقيمة 106 قرشاً.
- الشريحة الخامسة وهي ما تستهلك من 351 وحتى 650 كيلو وات وتقرر سعر الوات فيها بقيمة 128 قرشاً.
- الشريحة السادسة وهي ما تستهلك من صفر وأكثر من 1000كيلو وات وتقرر سعر الوات فيها بقيمة 128 قرشاً.
- الشريحة الثامنة وهي ما تستهلك من صفر وأكثر من 1000كيلو وات وتقرر سعر الوات فيها بقيمة 145 قرشاً.