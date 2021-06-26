أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها في يوليو 2021 بمصر

أعلنت وزارة الكهرباء عن أسعار شرائح الكهرباء المقرر تطبيقها خلال العام المالي 2021/2022 الجديدة، والتي سيبدأ تطبيقها فعيلاً في الأول من شهر يوليو المقبل، مؤكدة أنه سيتم تحصيلها على فاتورة شهر أغسطس القادم، وأن الزيادة الجديدة تأتي ضمن الخطة الإصلاحية التي تتبعها الدولة لرفع الدعم بصورة تدريجية ومن المقرر أن يستمر في تطبيق خطة رفع الدعم بحلول عام 2025 .

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وصرح مصدر في وزارة الكهرباء أن الدعم سيستمر للشرائح الأقل استهلاكاً للكهرباء وهم الفئة المستحقة لتلقي الدعم أما عن شرائح أسعار الكهرباء فهي: