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أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

كتب أحمد عامرفي آخر تحديث
أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء
سعر صرف الدولار
يشهد سعر صرف الدولار مقابل المصري تغير ملحوظ بعد إنتهاء أجازة عيد المبارك،حيث ترتفع الدولار في 7 بنوك مصرية حكومية وخاصة، ووصل سعر الدولار في التعاملات  المسائية في البنك   لـ 16.52 جنيه للشراء،و16.63 للبيع، وأرتفع سعر الصرف في البنك الدولي حوالي قرشين، وكان سعر الشراء 16.51،و16.61

أعلى سعر للدولار في البنوك

يعتبر سعر الصرف للعملة الاهم العالم وهي الدولار هي من نصيب بنك بركة، فهو سعر صرف مقابل الجنية في مصر، بسعر وصل لـ 16.54 للشراء، و16.65 للبيع، ويأتي في المرتبة الثانية بنك كريدي أجريكول الأستثماري الدولي، بسعر صرف 16.53 جنيه للشراء، .63 جنيه للبيع

 أسعار الدولار في السوق السوداء

شهدت تعاملات السوق السوداء إستقرار نسبي في صرف الدولار مقابل المصري، حيث إستقرت صرف الدولار  تراجع نسبي  خلال تعاملات عيد الأضحي المبارك  ليسجل الدولار اليوم في التعاملات في السوق السوداء  متوسط سعر البيع 16.75 جنيه، ومن إستقرار  الدولار وسعر صرفة في  السوق السواء هو توافر العملة وإستقرار حالة الطلب في  السوق المصري .

أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية

من خلال الجدول سوف نستعرض معكم أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك داخل جمهورية مصر العربية:
البنوك المصريةسعر الشراءسعر  البيع 
 البنك المركزي المصري16.5216.64
 البنك الأهلي المصري16.5216.63
 بنك مصر16.5216.62
 بنك الإسكندرية16.5316.63
البنك التجاري الدولي16.5116.61
 بنك أبوظبي الإسلامي16.5316.63
 بنك عودة16.5816.63

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عن الكاتب

أحمد عامر

اعشق الكلمه ومؤمن بها احب الرياضة ومجال الفضاء والفلك من مواليد القاهرة درست التجارة وهدفي نقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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