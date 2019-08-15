أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

يشهد سعر صرف الدولار مقابل المصري تغير ملحوظ بعد إنتهاء أجازة عيد المبارك،حيث ترتفع الدولار في 7 بنوك مصرية حكومية وخاصة، ووصل سعر الدولار في التعاملات المسائية في البنك لـ 16.52 جنيه للشراء،و16.63 للبيع، وأرتفع سعر الصرف في البنك الدولي حوالي قرشين، وكان سعر الشراء 16.51،و16.61
أعلى سعر للدولار في البنوك
يعتبر سعر الصرف للعملة الاهم العالم وهي الدولار هي من نصيب بنك بركة، فهو سعر صرف مقابل الجنية في مصر، بسعر وصل لـ 16.54 للشراء، و16.65 للبيع، ويأتي في المرتبة الثانية بنك كريدي أجريكول الأستثماري الدولي، بسعر صرف 16.53 جنيه للشراء، .63 جنيه للبيع
أسعار الدولار في السوق السوداء
شهدت تعاملات السوق السوداء إستقرار نسبي في صرف الدولار مقابل المصري، حيث إستقرت صرف الدولار تراجع نسبي خلال تعاملات عيد الأضحي المبارك ليسجل الدولار اليوم في التعاملات في السوق السوداء متوسط سعر البيع 16.75 جنيه، ومن إستقرار الدولار وسعر صرفة في السوق السواء هو توافر العملة وإستقرار حالة الطلب في السوق المصري .
أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية
من خلال الجدول سوف نستعرض معكم أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك داخل جمهورية مصر العربية:
|البنوك المصرية
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك المركزي المصري
|16.52
|16.64
|البنك الأهلي المصري
|16.52
|16.63
|بنك مصر
|16.52
|16.62
|بنك الإسكندرية
|16.53
|16.63
|البنك التجاري الدولي
|16.51
|16.61
|بنك أبوظبي الإسلامي
|16.53
|16.63
|بنك عودة
|16.58
|16.63
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