أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تغير ملحوظ بعد إنتهاء أجازة عيد الإضحى المبارك،حيث ترتفع أسعار الدولار في 7 بنوك مصرية حكومية وخاصة، ووصل سعر الدولار في التعاملات المسائية في البنك الأهلي لـ 16.52 جنيه للشراء،و16.63 للبيع، وأرتفع سعر الصرف في البنك التجاري الدولي حوالي قرشين، وكان سعر الشراء 16.51 جنيه ،و16.61 جنيه للبيع

أعلى سعر للدولار في البنوك

يعتبر سعر الصرف الفعلي للعملة الاهم على مستوى العالم وهي الدولار الأمريكي، هي من نصيب بنك بركة، فهو أعلى سعر صرف الدولار مقابل الجنية في مصر، بسعر وصل لـ 16.54 للشراء، و16.65 للبيع، ويأتي في المرتبة الثانية بنك كريدي أجريكول الأستثماري الدولي، بسعر صرف 16.53 جنيه للشراء، و 16 .63 جنيه للبيع

أسعار الدولار في السوق السوداء

شهدت تعاملات السوق السوداء إستقرار نسبي في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث إستقرت أسعار صرف الدولار تراجع نسبي خلال تعاملات الأسبوع عيد الأضحي المبارك ليسجل الدولار اليوم في التعاملات الأخيرة في السوق السوداء متوسط سعر البيع 16.75 جنيه، ومن أسباب إستقرار الدولار وسعر صرفة في السوق السواء هو توافر العملة الأجنبية وإستقرار حالة الطلب في السوق المصري . أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية