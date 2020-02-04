أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 5 فبراير تراجع ملحوظ بالمقارنة بسعر الدولار في سوريا خلال اليومين الماضيين، فسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في دمشق اليوم سعر 1020 بيع و 1010 ليرة للشراء من خلال الدور المنوط بنا نعلمكم في هذه المقالة بأحداث أسعار صرف العملة الأجنبية في سوريا اليوم.

أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في المصرف المركزي

سعر الدولار في المصرف المركزي السوري يشهد حالة من الثبات في السعر حيث يسجل سعر البيع 438 ليرة، أما سعر الشراء ليسجل سعر 435، ولا يتأثر هذا السعر بكافة التغيرات التي تحدث في الاقتصاد السوري.

أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-2-2020

إليك الآن أسعار الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بمختلف المدن السورية بالتفصيل:

دمشق سجل الدولار سعر 1020 مبيع و 1010 شراء.

بيروت سجل الدولار سعر 1015 مبيع و 1005 شراء.

حمص سعر الدولار سجل 1020 مبيع و 1010 شراء.

درعا أسعار الدولار سجلت 1020 مبيع و 1010 شراء.

طرطوس سعر الدولار سجل 1020 مبيع و 1010 شراء.

الرقة أسعار الدولار سجلت 1021 مبيع و 1011 شراء.

منبج وحماه سجل الدولار سعر 1021 مبيع و 1011 شراء.

ادلب سجل الدولار سعر 1025 مبيع و 1015 شراء.

حلب سجل سعر الدولار اليوم سعر 1018 مبيع و 1009 شراء.

سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 5 فبراير

أتى إنخفاض اليوم في سعر الدولار مقابل الليرة ليكسر حدة الموجة الصاعدة التي استمرت لفترة طويلة والتي أثرت كثيراً على الحالة المعيشية للمواطن السوري البسيط نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الرئيسية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء

فيرس كورونا كان له أثر كبير في زيادة أسعار الذهب عالمياً وذلك بسبب مخاوف المستثمرين المتزايدة نتعرف على تقريرنا عن سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 5-2-2020:

عيار 24 سجل سعر بيع 49,714 وشراء 49,486.

عيار 22 سجل سعر بيع 45,571 شراء 45,362 ليرة.

عيار 21 سجل بيع 43,500 شراء 43,300.

عيار 18 سجل بيع 37,286 شراء 37,114.

الاونصة سجلت بيع 1,546,114 شراء 1,539,006.

الجنيه الذهب وصل إلى سعر بيع 348,000 شراء 346,400.

كيلو الذهب سجل بيع 49,714,286 شراء 49,485,714.

هذه الاسعار لا تشمل المصنعية وتختلف من محل صاغة لأخر.