أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30/7/2019 طبقاً لآخر تحديث من البنك المركزي المصري

اختلفت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-7-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار تعاملات أمس ، ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدة من مختل البنوك وعلى رأسهم البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم من خلال موقع “كلمة دوت أورج” والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزى المصرى 16.51 جنيه للشراء. 16.64 جنيه للبيع. البنك الأهلى المصرى 16.54 جنيه للشراء. 16.64 جنيه للبيع. بنك مصر 16.54 جنيه للشراء. 16.64 جنيه للبيع بنك القاهرة 16.53 جنيه للشراء 16.63 جنيه للبيع. بنك أبو ظبى الإسلامى 16.54 جنيه للشراء. 16.64 جنيه للبيع. البنك التجارى الدولى cib 16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية 16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع. بنك عودة 16.54جنيه للشراء. 16.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم شهد سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى حالة من الإنخفاض اليوم مقارنة بتعاملات أمس،حيث شهد انخفاضاً طفيفاً فى سعره ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.04 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع . طالع أيضاً أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الثلاثاء 30/7/2019 في بورصة الدواجن المصرية | تعرف علر سعر الخضار والفاكهة اليوم – سعر الأسماك اليوم في السوق المحلي بمصر

سعر الريال السعودى اليوم شهد سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى استقراراً ملحوظاً اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع. البنك سعر الشراء سعر البيع بنك عودة 4.40 جنيه للشراء 4.43 جنيه للبيع بنك مصر 4.40 جنيه للشراء 4.43 جنيه للبيع بنك قناة السويس 4.39 جنيه للشراء 4.43 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 4.37 جنيه للشراء 4.43 جنيه للبيع البنك الأهلي المصري 4.40 جنيه للشراء 4.43 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 54.31 جنيه للشراء، 54.71 جنيه للبيع وذلك مقارنة بتعاملات أمس.