أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم اعرف اعلي فائدة للشهادات في مصر







نقدم لكم اليوم متابعي موقع كلمه دوت أورج تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم في مصر حيث يعتبر البنك الأهلي من اقدم واكبر البنوك في مصر حيث تم إنشاء البنك الأهلي عام 1898 كأول بنك في مصر ووصلت قيمه الودائع في البنك الأهلي عام 2018 إلى تريليون جنيه حيث يقدم البنك الأهلي مزايا وخدمات تمويليه تحفز الجماهير علي التعامل معه بالإضافة إلى فروعه المنتشرة في كافه أنحاء الجمهورية والتي تسهل علي المواطن إنجاز أعماله بسهوله ويسر.







أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

تعتبر فوائد الأموال في البنك الأهلي المصري من اكبر الفوائد التي تقدمها البنوك في مصر وتتميز بالتنوع الكبير الذي يسمح لك بالاختيار طبقا لاحتياجاتك واليكم متابعينا أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي :-







1/شهاده أمان المصريين هي الشهادة الادخار الأعلى من حيث الفائدة في البنك الأهلي المصري بنسبه فائدة تقدر ب 16 %

2/تعتبر الشهادات المجموعة ب لمده عام من اعلي الشهادات من حيث الفوائد بالبنك الأهلي حيث تصل الفوائد إلي 14.75 %







3/ الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبه فائدة قدرها 14.5 %







4/ الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي بنسبه فائدة قدرها 14.25%

5/ شهادات ادخار البنك الأهلي المصري البلاتينية الشهرية بنسبه فائدة قدرها 14 %







6/ شهادات المجموعة “ب”- لمدة ثلاث سنوات بنسبه فائدة تقدر ب 14 %

7/ شهادة الدخل الشهري المتغير بنسبه فائدة 12.9696 %

8/الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بنسبه فائدة تقدر ب 12 %

9/ شهادات المجموعة ا ذات العائد التراكمي بنسبه فائدة قدرها 10.75 %

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم بالعملة الأجنبية

يقدم البنك الأهلي المصري مزايا كبيره للاوعيه الادخارية بالعملات الأجنبية والتي تمكنك من تحقيق اعلي فائدة ومن اهم شهادات البنك الأهلي بالعملة الأجنبية الآتي:-

1/ شهادة بلادي خمس سنوات بالدولار الأمريكي بنسبه فائدة تقدر ب 4.75 %

2/شهادة أهل مصر 5 سنوات ربع سنوي بالدولار الأمريكي بفائدة تقدر ب 4.5 %

3/شهادة بلادي خمس سنوات بالدولار الأسترالي بنسبه فائدة قدرها 4.25 %

4/ شهادة بلادي ثلاث سنوات بالدولار الأمريكي بفائدة قدرها 4 %

5/ متوسط أسعار شهادة كنزي نصف سنوي بالدولار الأمريكي بفائدة قدرها 3.85 %