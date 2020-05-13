نقدم أسعار كحك العيد من حلواني مونجيني 2020 بعدما أعلنت شركة مونجيني رسميًا منذ ساعات قليلة عن منيو عيد الفطر 2020، وبعدما دخلنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، وكعادته يُقدم حلواني مونجيني أفضل حلويات العيد في مصر من الكحك والغريبة والبيتي فور والبسكويت، ويقدم المذاق الفريد والمميز لكل أنواع الحلويات المصنعة لديه، هذا وقد فاز حلواني مونجيني بثقة العميل المصري لما يُقدمه من منتجات رائعة.

حلواني مونجيني

يُقدم حلواني مونجيني بتميز علب بأوزان مختلفة ومتنوعة لكل منتجات حلويات العيد وهو ما يُرضي كل الأذواق، كما يحقق منيو أسعار كحك العيد من مونجيني التوازن بين الأسعار المناسبة والتنافسية وبين جودة المنتج المُصنع من أفضل وأجود الخامات الطبيعية، الرقم الموحد لخدمة طلبات مونجيني هو 19521 كما يمكنك طلب منتجات مونجيني وكحك العيد من خلال زيارة أقرب فرع لك، ويبلغ عدد فروع ومعارض شركة مونجيني في مصر 100 معرض.

أسعار كحك العيد مونجيني 2020

يبلغ سعر كحك العيد السادة من مونجيني للعلبة زنة 500 جرام 60 جنيه، بينما يبلغ سعر البيتي فور 80 جنيه علبة زنة نصف كيلو، سعر علبة الغريبة بالمكسرت من مونجيني زنة ربع كيلو 35 جنيه، وسعر علبة كيلو البسكويت 120 جنيه.