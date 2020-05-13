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أسعار كحك العيد مونجيني 2020

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد 2020 مونجيني أسعار كحك العيد 2020 مونجيني

نقدم أسعار كحك العيد من حلواني مونجيني 2020 بعدما أعلنت شركة مونجيني رسميًا منذ ساعات قليلة عن منيو عيد الفطر 2020،  وبعدما دخلنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، وكعادته يُقدم حلواني مونجيني أفضل حلويات العيد في مصر من الكحك والغريبة والبيتي فور والبسكويت، ويقدم المذاق الفريد والمميز لكل أنواع الحلويات المصنعة لديه، هذا وقد فاز حلواني مونجيني بثقة العميل المصري لما يُقدمه من منتجات رائعة.

حلواني مونجيني

يُقدم حلواني مونجيني بتميز علب بأوزان مختلفة ومتنوعة لكل منتجات حلويات العيد وهو ما يُرضي كل الأذواق، كما يحقق منيو أسعار كحك العيد من مونجيني التوازن بين الأسعار المناسبة والتنافسية وبين جودة المنتج المُصنع من أفضل وأجود الخامات الطبيعية، الرقم الموحد لخدمة طلبات مونجيني هو 19521 كما يمكنك طلب منتجات مونجيني وكحك العيد من خلال زيارة أقرب فرع لك، ويبلغ عدد فروع ومعارض شركة مونجيني في مصر 100 معرض.

أسعار كحك العيد مونجيني 2020

يبلغ سعر كحك العيد السادة من مونجيني للعلبة زنة 500 جرام 60 جنيه، بينما يبلغ سعر البيتي فور 80 جنيه علبة زنة نصف كيلو، سعر علبة الغريبة بالمكسرت من مونجيني زنة ربع كيلو 35 جنيه، وسعر علبة كيلو البسكويت 120 جنيه.

أسعار كحك العيد 2020 مونجيني
النوع الوزن السعر
علبة كحك سادة 500 جرام 60 جنيه
علبة بيتي فور أبيض 500 جرام 80 جنيه
علبة بيتي فور شيكولاتة 500 جرام 80 جنيه
علبة بيتي فور مشكل 500 جرام 80 جنيه
علبة كحك عجوة 250 جرام 30 جنيه
علبة كحك ملبن 250 جرام 30 جنيه
علبة كحك عجمية 250 جرام 30 جنيه
علبة كحك عين جمل 250 جرام 40 جنيه
علبة كحك فستق 250 جرام 40 جنيه
علبة كحك مكسرات بندق 250 جرام 40 جنيه
علبة غريبة سادة 250 جرام 30 جنيه
علبة غريبة مكسرات 250 جرام 35 جنيه
بسكويت شيكولاتة 1 كيلو 120 جنيه
بسكويت نشادر 1 كيلو 120 جنيه
بسكويت برتقال 1 كيلو 120 جنيه
علبة بيتي فور مشكل 1 كيلو 155 جنيه
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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