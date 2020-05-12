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أسعار كحك العيد 2020 من حلواني طلعت

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد 2020 طلعت أسعار كحك العيد 2020 طلعت

ننشر أسعار كحك العيد 2020 من حلواني طلعت أحد أهم سلاسل محلات الحلواني في مدينة الإسكندرية ومصر والذي يقدم مذاق خاص ومميز للحلويات، منيو العيد من طلعت 2020 يقدم كحك العيد بأنواعه المتنوعة اللذيذة والجميلة، كما يُقدم الغريبة والبيتي فور والبسكويت، وغيرها من حلويات العيد الجميلة، هذا وينتظر الكثيرين كحك العيد من طلعت من العام للأخر.

حلواني طلعت

تأسس حلواني طلعت عام 1960، وكانت أول فروعه في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بعد ذلك أنتشرت فروع طلعت في مختلف وأهم مناطق المدينة، أسعار كحك العيد من طلعت حققت التوازن بين السعر المناسب والمنافس، وبين المنتج المميز المصنع من أفضل الخامات الطبيعية، هذا وتتواجد فروع حلواني طلعت في: محطة الرمل، بحري، سموحة، رشدي، كفلا عبده، الهانوفيل، البيطاش، ميامي، جليم، الشاطبي، فروع كارفور.

أسعار كحك العيد 2020 حلواني طلعت

نستعرض معكم أسعار كحك العيد 2020 طلعت، حيث نجد أن سعر الكحك بالملبن 90 جنيه، سعر الكحك بالعجوة 95 جنيه، سعر كحك العيد السادة طلعت يبلغ 100 جنيه، بينما يبلغ سعر الغريبة السادة 100 جنيه، وسعر الغريبة بالبندق 120 جنيه.

أسعار كحك العيد 2020 طلعت
المنتج السعر بالكيلو
كحك العيد سادة 100 جنيه
كحك بالعجوة 95 جنيه
كحك بالملبن 90 جنيه
كحك العيد بالملبن وعين الجمل 125 جنيه
كحك العيد بالملبن والبندق 120 جنيه
كحك العيد بالملبن والفستق 145 جنيه
كحك عجمية عين الجمل 150 جنيه
كحك عجمية فستق 160 جنيه
كحك عجمية سادة 115 جنيه
كحك بالنوتيلا 70 جنيه نصف كيلو
بسكويت ماكينة 80 جنيه
غريبة سادة 100 جنيه
غريبة بالبندق 120 جنيه
بيتي فور 100 جنيه
شكلمة 90 جنيه
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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