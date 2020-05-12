ننشر أسعار كحك العيد 2020 من حلواني طلعت أحد أهم سلاسل محلات الحلواني في مدينة الإسكندرية ومصر والذي يقدم مذاق خاص ومميز للحلويات، منيو العيد من طلعت 2020 يقدم كحك العيد بأنواعه المتنوعة اللذيذة والجميلة، كما يُقدم الغريبة والبيتي فور والبسكويت، وغيرها من حلويات العيد الجميلة، هذا وينتظر الكثيرين كحك العيد من طلعت من العام للأخر.

حلواني طلعت

تأسس حلواني طلعت عام 1960، وكانت أول فروعه في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بعد ذلك أنتشرت فروع طلعت في مختلف وأهم مناطق المدينة، أسعار كحك العيد من طلعت حققت التوازن بين السعر المناسب والمنافس، وبين المنتج المميز المصنع من أفضل الخامات الطبيعية، هذا وتتواجد فروع حلواني طلعت في: محطة الرمل، بحري، سموحة، رشدي، كفلا عبده، الهانوفيل، البيطاش، ميامي، جليم، الشاطبي، فروع كارفور.

أسعار كحك العيد 2020 حلواني طلعت

نستعرض معكم أسعار كحك العيد 2020 طلعت، حيث نجد أن سعر الكحك بالملبن 90 جنيه، سعر الكحك بالعجوة 95 جنيه، سعر كحك العيد السادة طلعت يبلغ 100 جنيه، بينما يبلغ سعر الغريبة السادة 100 جنيه، وسعر الغريبة بالبندق 120 جنيه.