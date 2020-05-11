ننشر أسعار كحك العيد 2020 من حلواني عبد الرحيم قويدر والذي يُقدم أفضل حلويات العيد على الإطلاق في مصر، يقدم حلواني عبد الرحيم قويدر صاحب الاسم الكبير في عالم مصنعي الحلويات في مصر تشكيلة مميزة ورائعة من كحك العيد بأنواع مميزة، والبسكويت والغريبة والبيتي فور، حيث نستعرض معكم أصناف كثيرة رائعة في منيو عبد الرحيم قويدر لعيد الفطر 2020، وها نحن نقترب من عيد الفطر لهذا العام وعليك بتجربة حلويات قويدر التي لا تُقارن.

حلواني عبد الرحيم قويدر

منيو العيد من حلواني عبد الرحيم قويدر يُقدم أسعار تنافسية إلى جانب المنتج المتميز المصنوع من أفضل الخامات الطبيعية، رقم التوصيل للطلبات من عبد الرحيم قويدر بالقاهرة 01206665599 ورقم دليفري عبد الرحيم قويدر الإسكندرية هو 01020003310 – 034238228 وتتواجد منتجات العيد في كل فروع عبد الرحيم قويدر المنتشرة في الكير من مناطق القاهرة، وفرع سموحة بالإسكندرية.

أسعار كحك العيد 2020 من عبد الرحيم قويدر

من خلال استعراض منيو أسعار كحك العيد من حلواني عبد الرحيم قويدر 2020 نجد أن سعر كيلو الكحك السادة 110 جنيه، ونفس السعر للكحك الملبن أو العجوة، سعر كيلو بسكويت قويدر نشادر 106 جنيه، سعر بيتي فور عبد الرحيم قويدر 140 جنيه.