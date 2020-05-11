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أسعار كحك العيد 2020 من حلواني عبد الرحيم قويدر

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد عبد الرحيم قويدر 2020 أسعار كحك العيد عبد الرحيم قويدر 2020

ننشر أسعار كحك العيد 2020 من حلواني عبد الرحيم قويدر والذي يُقدم أفضل حلويات العيد على الإطلاق في مصر، يقدم حلواني عبد الرحيم قويدر صاحب الاسم الكبير في عالم مصنعي الحلويات في مصر تشكيلة مميزة ورائعة من كحك العيد بأنواع مميزة، والبسكويت والغريبة والبيتي فور، حيث نستعرض معكم أصناف كثيرة رائعة في منيو عبد الرحيم قويدر لعيد الفطر 2020، وها نحن نقترب من عيد الفطر لهذا العام وعليك بتجربة حلويات قويدر التي لا تُقارن.

حلواني عبد الرحيم قويدر

منيو العيد من حلواني عبد الرحيم قويدر يُقدم أسعار تنافسية إلى جانب المنتج المتميز المصنوع من أفضل الخامات الطبيعية، رقم التوصيل للطلبات من عبد الرحيم قويدر بالقاهرة 01206665599 ورقم دليفري عبد الرحيم قويدر الإسكندرية هو 01020003310 – 034238228 وتتواجد منتجات العيد في كل فروع عبد الرحيم قويدر  المنتشرة في الكير من مناطق القاهرة، وفرع سموحة بالإسكندرية.

أسعار كحك العيد 2020 من عبد الرحيم قويدر

من خلال استعراض منيو أسعار كحك العيد من حلواني عبد الرحيم قويدر 2020 نجد أن سعر كيلو الكحك السادة 110 جنيه، ونفس السعر للكحك الملبن أو العجوة، سعر كيلو بسكويت قويدر نشادر 106 جنيه، سعر بيتي فور عبد الرحيم قويدر 140 جنيه.

أسعار كحك العيد 2020 من عبد الرحيم قويدر
المنتج بالكيلو السعر
كحك سادة أو ملبن أو عجوة 110 جنيه
بسكويت نشادر 106 جنيه
بيتي فور شيكولاتة مكسرات 140 جنيه
بيتي فور فانيليا مكسرات 140 جنيه
غريبة سادة 130 جنيه
غريبة فستق 160 جنيه
معمول عين جمل 195 جنيه
معمول فستق 290 جنيه
معمول عجوة بدون فستق 90 جنيه
معمول عجوة بالفستق 120 جنيه
معمول عجوة حجة كبير 130 جنيه
علبة بيتي فور مشكل 1 ك 120 جنيه
علبة بيتي فور لوكس 1 ك 160 جنيه
علبة الوزير 2.7 كيلو 400 جنيه
علبة الرئيس 500 جنيه
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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