ننشر أسعار كحك العيد 2020 من حلواني مونجيني وذلك بعدما أعلنت شركة مونجيني عن منيو العيد 2020 مع اقترابنا من نهاية شهر رمضان الفضيل، منيو العيد من مونجيني يقدم كل أنواع كحك العيد المميزة ذات الذوق الرفيع والطعم المميز، إلى جانب البسكويت بالمذاقات المتنوعة، والغريبة والبيتي فور، ويعتبر حلواني مونجيني واحد من أهم العلامات التجارية المميزة في تصنيع الحلويات في مصر، حيث تقدم شركة مونجيني منتجاتها الرائعة عبر 100 معرض.
حلواني مونجيني
حقق حلواني مونجيني شعبية كبيرة لدى الأسر المصرية، وكسب ثقة الجميع من خلال منتجاته المميزة واللذيذة والرائعة، أسعار كحك العيد 2020 مونجيني مناسبة للجميع، كما أن منتجات مونجيني مُصنعة من أفضل الخامات الطبيعية، يمكن طلب كحك العيد من مونجيني من خلال رقم 19521 أو زيارة أقرب فرع، هذا وتنتشر فروع مونجيني في القاهرة والجيزة والكثير من محافظات مصر.
أسعار كحك العيد 2020 مونجيني
سعر كحك العيد السادة من مونجيني للعلبة وزن نصف كيلو هو 60 جنيه، بينما يبلغ سعر علبة البيتي فور الأبيض وزن نصف كيلو 80 جنيه، بينما يبلغ سعر العلبة ربع كيلو من كحك العيد مونجيني بالعجوة أو الملبن أو العجمية 30 جنيه، علبة كحك فستق ربع كيلو بسعر 40 جنيه، سعر كيلو بيتي فور مشكل 155 جنيه.
|أسعار كحك العيد 2020 مونجيني
|النوع
|الوزن
|السعر
|علبة كحك سادة
|500 جرام
|60 جنيه
|علبة بيتي فور أبيض
|500 جرام
|80 جنيه
|علبة بيتي فور شيكولاتة
|500 جرام
|80 جنيه
|علبة بيتي فور مشكل
|500 جرام
|80 جنيه
|علبة كحك عجوة
|250 جرام
|30 جنيه
|علبة كحك ملبن
|250 جرام
|30 جنيه
|علبة كحك عجمية
|250 جرام
|30 جنيه
|علبة كحك عين جمل
|250 جرام
|40 جنيه
|علبة كحك فستق
|250 جرام
|40 جنيه
|علبة كحك مكسرات بندق
|250 جرام
|40 جنيه
|علبة غريبة سادة
|250 جرام
|30 جنيه
|علبة غريبة مكسرات
|250 جرام
|35 جنيه
|بسكويت شيكولاتة
|1 كيلو
|120 جنيه
|بسكويت نشادر
|1 كيلو
|120 جنيه
|بسكويت برتقال
|1 كيلو
|120 جنيه
|علبة بيتي فور مشكل
|1 كيلو
|155 جنيه