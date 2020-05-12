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أسعار كحك العيد 2020 من حلواني مونجيني

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد 2020 مونجيني أسعار كحك العيد 2020 مونجيني

ننشر أسعار كحك العيد 2020 من حلواني مونجيني وذلك بعدما أعلنت شركة مونجيني عن منيو العيد 2020 مع اقترابنا من نهاية شهر رمضان الفضيل، منيو العيد من مونجيني يقدم كل أنواع كحك العيد المميزة ذات الذوق الرفيع والطعم المميز، إلى جانب البسكويت بالمذاقات المتنوعة، والغريبة والبيتي فور، ويعتبر حلواني مونجيني واحد من أهم العلامات التجارية المميزة في تصنيع الحلويات في مصر، حيث تقدم شركة مونجيني منتجاتها الرائعة عبر 100 معرض.

حلواني مونجيني

حقق حلواني مونجيني شعبية كبيرة لدى الأسر المصرية، وكسب ثقة الجميع من خلال منتجاته المميزة واللذيذة والرائعة، أسعار كحك العيد 2020 مونجيني مناسبة للجميع، كما أن منتجات مونجيني مُصنعة من أفضل الخامات الطبيعية، يمكن طلب كحك العيد من مونجيني من خلال رقم 19521 أو زيارة أقرب فرع، هذا وتنتشر فروع مونجيني في القاهرة والجيزة والكثير من محافظات مصر.

أسعار كحك العيد 2020 مونجيني

سعر كحك العيد السادة من مونجيني للعلبة وزن نصف كيلو هو 60 جنيه، بينما يبلغ سعر علبة البيتي فور الأبيض وزن نصف كيلو 80 جنيه، بينما يبلغ سعر العلبة ربع كيلو من كحك العيد مونجيني بالعجوة أو الملبن أو العجمية 30 جنيه، علبة كحك فستق ربع كيلو بسعر 40 جنيه، سعر كيلو بيتي فور مشكل 155 جنيه.

أسعار كحك العيد 2020 مونجيني
النوع الوزن السعر
علبة كحك سادة 500 جرام 60 جنيه
علبة بيتي فور أبيض 500 جرام 80 جنيه
علبة بيتي فور شيكولاتة 500 جرام 80 جنيه
علبة بيتي فور مشكل 500 جرام 80 جنيه
علبة كحك عجوة 250 جرام 30 جنيه
علبة كحك ملبن 250 جرام 30 جنيه
علبة كحك عجمية 250 جرام 30 جنيه
علبة كحك عين جمل 250 جرام 40 جنيه
علبة كحك فستق 250 جرام 40 جنيه
علبة كحك مكسرات بندق 250 جرام 40 جنيه
علبة غريبة سادة 250 جرام 30 جنيه
علبة غريبة مكسرات 250 جرام 35 جنيه
بسكويت شيكولاتة 1 كيلو 120 جنيه
بسكويت نشادر 1 كيلو 120 جنيه
بسكويت برتقال 1 كيلو 120 جنيه
علبة بيتي فور مشكل 1 كيلو 155 جنيه
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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