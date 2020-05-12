ننشر أسعار كحك العيد 2020 من حلواني مونجيني وذلك بعدما أعلنت شركة مونجيني عن منيو العيد 2020 مع اقترابنا من نهاية شهر رمضان الفضيل، منيو العيد من مونجيني يقدم كل أنواع كحك العيد المميزة ذات الذوق الرفيع والطعم المميز، إلى جانب البسكويت بالمذاقات المتنوعة، والغريبة والبيتي فور، ويعتبر حلواني مونجيني واحد من أهم العلامات التجارية المميزة في تصنيع الحلويات في مصر، حيث تقدم شركة مونجيني منتجاتها الرائعة عبر 100 معرض.

حلواني مونجيني

حقق حلواني مونجيني شعبية كبيرة لدى الأسر المصرية، وكسب ثقة الجميع من خلال منتجاته المميزة واللذيذة والرائعة، أسعار كحك العيد 2020 مونجيني مناسبة للجميع، كما أن منتجات مونجيني مُصنعة من أفضل الخامات الطبيعية، يمكن طلب كحك العيد من مونجيني من خلال رقم 19521 أو زيارة أقرب فرع، هذا وتنتشر فروع مونجيني في القاهرة والجيزة والكثير من محافظات مصر.

أسعار كحك العيد 2020 مونجيني

سعر كحك العيد السادة من مونجيني للعلبة وزن نصف كيلو هو 60 جنيه، بينما يبلغ سعر علبة البيتي فور الأبيض وزن نصف كيلو 80 جنيه، بينما يبلغ سعر العلبة ربع كيلو من كحك العيد مونجيني بالعجوة أو الملبن أو العجمية 30 جنيه، علبة كحك فستق ربع كيلو بسعر 40 جنيه، سعر كيلو بيتي فور مشكل 155 جنيه.