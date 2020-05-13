أسعار كحك العيد 2020 من شهد الملكة

ننشر أسعار كحك العيد 2020 من حلواني شهد الملكة والذي يقدم دائمًا المذاق المتميز والرائع لكحك العيد والبسكويت والغريبة والبيتي فور وغيرها من الحلويات، حيث أعلن شهد الملكة رسميًا عن منيو العيد لهذا العام مع دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، ويعتبر حلواني شهد الملكة واحد من أشهر معارض الحلويات في مدينة الإسكندرية، حيث فاز بثقة المواطن السكندري لما يقدمه من منتجات ذات جودة عالية.

حلواني شهد الملكة

منيو أسعار كحك العيد شهد الملكة 2020 يقدم أسعار في متناول الجميع، إلى جانب أن منتجات العيد من حلواني شهد الملكة مُصنعة من السمن البلدي والزبدة الطبيعية بالإضافة إلى أفضل الخامات والمكونات، يمكنك طلب كحك العيد ومنتجات عيد الفطر من كافة فروع شهد الملكة المنتشرة في ربوع مدينة الإسكندرية، حيث تتواجد فروع شهد الملكة في: سيدي بشر، جرين بلازا سموحة، محرم بك، المنشية، ميامي، باكوس، فيكتوريا.

أسعار كحك العيد 2020 شهد الملكة

سعر كيلو كحك العيد سادة أو عجمية سادة من شهد الملكة يبلغ سعره في عيد الفطر 2020 مبلغ 80 جنيه، سعر البيتي فور 90 جنيه، بينما يبلغ سعر الكحك العجمية عين الجمل أو البندق أو اللوز 95 جنيه، سعر الغريبة السادة 85 جنيه، الغريبة بالمكسرات 100 جنيه.