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أسعار كحك العيد 2020 من شهد الملكة

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد 2020 شهد الملكة أسعار كحك العيد 2020 شهد الملكة

ننشر أسعار كحك العيد 2020 من حلواني شهد الملكة والذي يقدم دائمًا المذاق المتميز والرائع لكحك العيد والبسكويت والغريبة والبيتي فور وغيرها من الحلويات، حيث أعلن شهد الملكة رسميًا عن منيو العيد لهذا العام مع دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، ويعتبر حلواني شهد الملكة واحد من أشهر معارض الحلويات في مدينة الإسكندرية، حيث فاز بثقة المواطن السكندري لما يقدمه من منتجات ذات جودة عالية.

حلواني شهد الملكة

منيو أسعار كحك العيد شهد الملكة 2020 يقدم أسعار في متناول الجميع، إلى جانب أن منتجات العيد من حلواني شهد الملكة مُصنعة من السمن البلدي والزبدة الطبيعية بالإضافة إلى أفضل الخامات والمكونات، يمكنك طلب كحك العيد ومنتجات عيد الفطر من كافة فروع شهد الملكة المنتشرة في ربوع مدينة الإسكندرية، حيث تتواجد فروع شهد الملكة في: سيدي بشر، جرين بلازا سموحة، محرم بك، المنشية، ميامي، باكوس، فيكتوريا.

أسعار كحك العيد 2020 شهد الملكة

سعر كيلو كحك العيد سادة أو عجمية سادة من شهد الملكة يبلغ سعره في عيد الفطر 2020 مبلغ 80 جنيه، سعر البيتي فور 90 جنيه، بينما يبلغ سعر الكحك العجمية عين الجمل أو البندق أو اللوز 95 جنيه، سعر الغريبة السادة 85 جنيه، الغريبة بالمكسرات 100 جنيه.

أسعار كحك العيد 2020 شهد الملكة
الصنف السعر
علبة كحك العيد سادة 80 جنيه
علبة كحك العيد عجمية سادة شهد الملكة 80 جنيه
علبة كحك عجمية عين جمل 95 جنيه
علبة كحك عجمية بندق 95 جنيه
علبة كحك عجمية لوز 95 جنيه
علبة كحك عجمية فستق 120 جنيه
علبة بيتي فور 90 جنيه
علبة كحك ملبن أو عجوة 90 جنيه
علبة غريبة سادة 85 جنيه
علبة غريبة مكسرات 100 جنيه
علبة بسكويت بالبرتقال 70 جنيه
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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