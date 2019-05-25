أسعار كعك العيد فى مصر 2019 من ( لابوار -العبد -تسيباس- الصعيدى- بسكو مصر- عرفه اخوان)

نعرض لكم أسعار كعك العيد 2019 ، فى أكبر وأشهر محلات الحلوى بمصر حيث بات ارتفاع أسعار الكعك والبيتفور وحلوى العيد أمراً غير سهل على جميع البيوت المصرية، حيث شهدت أسعار الياميش في بداية شهر رمضان ارتفاعاً كبيراً عن العام السابق، وننشر لكم عبر موقع” كلمة ” أسعار علب الكعك السادة والمحشية والبيتفور بأنواعه، والبسكوت السادة والمشكل من جميع محلات الحلوانية المختصة بمصر مثل لابوار، والعبد وتسيباس وغيرها من المحلات الأخرى، التي قد يرغب البعض بالإطلاع على الأسعار قبل الذهاب للشراء.

أسعار كحك العيد 2019:

تنافست بعض محلات الحلوى الكبرى، على جذب المستهلك من خلال عرض أصناف جديدة وأسعار مختلفة لجميع الأصناف، كما أتاحت للمستهلك تجربة تلك الأصناف الجديدة من خلال تذوقها قبل الشراء، كما قدمت إيتوال خلال شهر رمضان الحالي أصناف جديدة من الكنافة مثل الكنافة بالكركديه، والكنافة بالكولا، وكنافة الياميش والتي لاقت إعجاب المستهلكين، حيث طرحت تلك الأصناف بحجمين مختلفين في مختلف فروع إيتوال، بالإضافة إلى عرض أصناف جديدة من الحلويات الشرقية بنكهات غير مسبوقة وجديدة، أما عن أسعار كعك العيد 2019 في المحلات فهي كتالي:

1- قائمة أسعار كعك العيد فى العبد 2019:

2- قائمة أسعار كعك العيد فى تسيباس 2019:

3- قائمة أسعار حلويات العيد فى لابوار 2019:

4- أسعار كعك العيد فى إيتوال 2019:

5- قائمة أسعار كعك العيد فى حلوانى الصعيدي:

6- قائمة أسعر كعك العيد من بسكو مصر 2019:

7- أسعار كعك العيد من عرفه أخوان 2019: