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أسعار كعك ومخبوزات عيد الفطر 2019 من فتح الله ماركت

بواسطة محمد عبد الرازق

أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين، ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشوكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه.

تختلف أسعار المخبوزات من مكان إلى اخر، والمصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه أو تصنيعه، حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز.

مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1440 هـ / 2019 م من اسواق فتح الله ماركت

  • علبة كعك سادة ( 500 جرام ) بسعر 40 جنية .
  • علبة كعك بالملبن ( 500 جرام ) بسعر 35 جنية.
  • علبة كعك بالعجوة ( 500 جرام ) بسعر 35 جنية.
  • علبة كعك عجمية سادة ( 500 جرام ) بسعر 45 جنية.
  • علبة  كعك عين جمل ( 500 جرام ) بسعر 45 جنية.
  • علبة كعك بندق ( 500 جرام ) بسعر 45 جنية.
  • علبة كعك لوز ( 500 جرام ) بسعر 45 جنية.
  • علبة كعك فستق ( 500 جرام ) بسعر 55 جنية.
  • علبة بسكويت فانليا ( 500 جرام ) بسعر 35 جنية.
  • علبة بسكويت برتقال ( 500 جرام ) بسعر 35 جنية.
  • علبة بيتي فور مشكل ( 450 جرام ) بسعر 45 جنية.
  • لبة سابليه ( 500 جرام ) بسعر 45 جنية.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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