أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت والجبس والطوب اليوم الجمعة 3 مايو 2019

شهدت أسعار مواد البناء استقرار مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 3 مايو 2019 حيث بلغ سعر طن الحديد المصريين 11 ألف و600 جنيه، بينما بلغ سعر طن الحديد عز 11 ألف و750 جنيه، بينما وصل سعر طن الحديد العتال 11 ألف و600 جنيه، وبلغ سعر طن الحديد آل عطية 11 ألف و600 جنيه، وبلغ سعر طن الحديد بشاي 11 ألف و650 جنيه، ووصل سعر طن الحديد المراكبي 11 ألف 560 جنيه، وسجل سعر طن الحديد مصر ستيل 11 ألف 525 جنيه، وسجل سعر طن الحديد الجيوشي 11 ألف 525 جنيه، وبلغ سعر طن الحديد العشري 11 ألف 525 جنيه.

أما أسعار الأسمنت فقد بل سعر طن الأسمنت السويدي 860 جنيه، وسعر طن الأسمنت العربية للأسمنت 860 جنيه، وسعر طن الأسمنت حلوان 845 جنيه، وسعر طن الأسمنت طرة 845 جنيه، وسعر طن الأسمنت السويس 840 جنيه، وسعر طن الأسمنت العسكري 830 جنيه، وبلغ سعر طن الأسمنت التعمير والنصر 830 جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت الصخرة 820 جنيه، وطن الأسمنت الشوري 820 جنيه، وسعر طن الأسمنت ميديكو أسوان بلغ 820 جنيه.

أما عن أسعار الجبس فقد شهدت تراجع حيث بلغ سعر طن الجبس سيناء 820 جنيه، وسعر طن الجبس الدولية 720 جنيه، وبلغ سعر طن الجبس المعمار 670 جنيه، ووصل سعر طن الجبس العامرية 635 جنيه، بينما سجل سعر طن الجبس مصر سيناء 620 جنيه، وبلغ سعر طن الجبس السويس 540 جنيه.

أما عن أسعار الطوب فقد سجل سعر الألف الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40× 20× 20 مبلغ 630 جنيه، بينما سجل سعر ألف الطوب الرملي الخفيف مقاس 60× 20× 20 مبلغ 550 جنيه، فى حين سجل سعر الألف طوب الرملي الوردي مقاس 25× 12، 6 مبلغ 930 جنيه.

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