أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت والجبس والطوب فى مصر اليوم 16 مايو

تشهد أسعار مواد البناء خلال شهر رمضان حالة من الاستقرار، وقد استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم 16 مايو 2019 حيث سجل سعر طن الحديد المصريين 11 ألف و600 جنيه، بينما سجل سعر طن الحديد عز 11 ألف و600 جنيه، وسعر طن الحديد العتال 11 ألف و800 جنيه، بينما بلغ سعر طن الحديد بشاي 11 ألف و600 جنيه.

وبلغ سعر طن الحديد المراكبي 11 ألف و550 جنيه، وسجل سعر طن الحديد الجيوشي 11 ألف و550 جنيه، وبلغ سعر طن الحديد مصر ستيل 11 ألف و550 جنيه، وسجل سعر طن الحديد العشري 11 ألف و500 جنيه.

أما أسعار الأسمنت فقد سجل سعر طن الأسمنت السويدي 860 جنيه، وسعر طن الأسمنت العربية للأسمنت 860 جنيه، وبلغ سعر طن الأسمنت حلوان وطره 845 جنيه، وسعر طن أسمنت السويس 840 جنيه، وسعر طن أسمنت العسكري بي سويف 830 جنيه، وسعر طن أسمنت التعمير والنصر 830 جنيه، وسعر طن أسمنت الصخرة 820 جنيه، وأسمنت شوري 820 جنيه، وأسمنت ميديكو أسوان 820 جنيه للطن.

أما عن أسعار الجبس فقد سجل سعر طن الجبس سيناء 820 جنيه وهو أعلى سعر فى طن الجبس، وسع طن جبس الدولية 700 جنيه، وسعر طن جبس المعمار 670 جنيه، وسعر طن جبس العامرية 635 جنيه، وسعر طن جبس مصر سيناء 620 جنيه، وسعر طن جبس السويس 540 جنيه وهو أقل سعر للجبس فى تعاملات اليوم.

أما عن أسعار الطوب فقد بلغ سعر الألف طوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40× 20× 20 نحو 630 جنيه، بينما سجل سعر الألف طوب الرملي الخفيف مقاس 60× 20× 20 نحو 550 جنيه، وبلغ سعر الألف طوب الرملي الوردي مقاس 25 × 12× 6 سم نحو 390 جنيه.