أسعار ياميش رمضان 2020 من حلواني العبد

مع إقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1441 هـ / 2020 م نرصد لكم أسعار الياميش والمكسرات في حلواني العبد وهو احد اشهر محلات الحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات والمكسرات في مصر .

ونقدم لكم قائمة بالاسعار التى اعلنها العبد لمكسرات وياميش رمضان المتوفرة في فروعه.

قائمة أسعار الياميش والمكسرات من حلواني العبد 2020

قمـر الــديــن (زهرة الغوطة) 400 جــرام 38جنية.

قمـر الــديــن (الاحـلام) 400 جــرام 43 جنية.

بـلح سكـوتى 750 جــرام 28 جنية.

تمـر المتوكل 900 جــرام 36 جنية.

بــلـح مـجـدول ( سعودي ) 900 جرام 150 جنية.

بــلـح سكري ( سعودي ) 900 جرام 95 جنية.

تمـر منيفــي (سـعودى) 800 جــرام 55 جنية.

تـمر هندى 400 جــرام 25 جنية

فـسدق مقشر 100 جــرام 55 جنية.

زبــيـب جولـدن 200 جم بـ 18 جنية / 400 جم 36 جنية.

جوز هـــنـــد مـبـشـور 200 جم 12جنية / 400 جم 24جنية .

قــراصـيـا جامبـو 200 جم 22 جنية / 400 جم 44جنية .

قــراصيـا بدون نوى 200 جم 28جنية / 400 جم 56 جنية.

مـشـمــشـيـة 200 جم 25جنية / 400 جم 50جنية .

تـيــن تركي 200 جم 35 جنية / 400 جم 70 جنية .

بنـدق مـقشـر 200 جم 60 جنية / 400 جم 120 جنية .

عـيـن جـمـل مـقــشـر 200 جم 60جنية / 400 جم 120 جنية.

لـوز مـقـشـر 200 جم 58 جنية / 400 جم 116 جنية .

لوز مقشر أبيـض 200 جم 65 جنية / 400 جم 130 .

فسـدق مــحمص 200 جم 72 جنية / 400 جم 144 جنية .

كـاشو مـحـمص 200 جم 72 جنية / 400 جم 144جنية

لوز محمص 200 جم 64 جنية / 400 جم 128جنية.

بـنـدق محمص 200 جم 48 جنية / 400 جم 96 جنية .

فوانيس ياميش هدايا

فـانوس يامـيش وسـط 260 جنية.

فـانوس يامـيـش كـبير 580 جنية .

فـانوس يامـيش جامبو 885 جنية.