أسعار ياميش رمضان 2020 من حلواني العبد

مع إقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1441 هـ / 2020 م نرصد لكم أسعار الياميش والمكسرات في حلواني العبد وهو احد اشهر محلات الحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات والمكسرات في مصر .
ونقدم لكم قائمة بالاسعار التى اعلنها العبد لمكسرات وياميش رمضان المتوفرة في فروعه.
قائمة أسعار الياميش والمكسرات من حلواني العبد 2020
- قمـر الــديــن (زهرة الغوطة) 400 جــرام 38جنية.
- قمـر الــديــن (الاحـلام) 400 جــرام 43 جنية.
- بـلح سكـوتى 750 جــرام 28 جنية.
- تمـر المتوكل 900 جــرام 36 جنية.
- بــلـح مـجـدول ( سعودي ) 900 جرام 150 جنية.
- بــلـح سكري ( سعودي ) 900 جرام 95 جنية.
- تمـر منيفــي (سـعودى) 800 جــرام 55 جنية.
- تـمر هندى 400 جــرام 25 جنية
- فـسدق مقشر 100 جــرام 55 جنية.
- زبــيـب جولـدن 200 جم بـ 18 جنية / 400 جم 36 جنية.
- جوز هـــنـــد مـبـشـور 200 جم 12جنية / 400 جم 24جنية .
- قــراصـيـا جامبـو 200 جم 22 جنية / 400 جم 44جنية .
- قــراصيـا بدون نوى 200 جم 28جنية / 400 جم 56 جنية.
- مـشـمــشـيـة 200 جم 25جنية / 400 جم 50جنية .
- تـيــن تركي 200 جم 35 جنية / 400 جم 70 جنية .
- بنـدق مـقشـر 200 جم 60 جنية / 400 جم 120 جنية .
- عـيـن جـمـل مـقــشـر 200 جم 60جنية / 400 جم 120 جنية.
- لـوز مـقـشـر 200 جم 58 جنية / 400 جم 116 جنية .
- لوز مقشر أبيـض 200 جم 65 جنية / 400 جم 130 .
- فسـدق مــحمص 200 جم 72 جنية / 400 جم 144 جنية .
- كـاشو مـحـمص 200 جم 72 جنية / 400 جم 144جنية
- لوز محمص 200 جم 64 جنية / 400 جم 128جنية.
- بـنـدق محمص 200 جم 48 جنية / 400 جم 96 جنية .
فوانيس ياميش هدايا
فـانوس يامـيش وسـط 260 جنية.
فـانوس يامـيـش كـبير 580 جنية .
فـانوس يامـيش جامبو 885 جنية.
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