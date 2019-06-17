أسعاو بورصة الدواجن العمومية اليوم الاثنين 17-6-2019 وأسعار الكتاكيت في الشركات المصرية

تعتبر أسعار الدواجن ، من أهم مايبحث عنه الجميع في جمهورية مصر العربية ، بالاضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري بالأسعار، وتعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلب، فكلما كان هناك حالة من التوازن بين العرض والطلب عليها كان هناك استقراراً في الأسعار.

وسوف نقدم من موقع ” كلمة دوت أورج” جداول مفصلة عن أسعار الدواجن ومشتقاتها، وأيضاً أسعار البيض، وأسعار البط، وذلك لكل من يهمه الأمر، لذا تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد .

أسعار الدواجن اليوم الاثنين

النوع الكمية السعر بالمصري لحم أبيض كيلو ٢٥ جنيه الأمهات كيلو ٢١ جنيه لحم ساسو كيلو ٣٥ جنيه لحم بلدي كيلو ٣٦ جنيه لحم رومي برونزي كيلو ٤٧ جنيه لحم رومي أبيض كيلو ٥٠ جنيه لحم بط مسكوفي كيلو ٤٤ جنيه لحم بط مولار كيلو ٣٤ جنيه بيض أبيض كرتونه ٢٧.٥ جنيه بيض أحمر كرتونه ٢٨.٥ جنيه بيض بلدي كرتونه ٣٥ جنيه كتكوت أبيض عمر يوم من ٥.٥: ٩ جنيه كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم ٣.٢٥ جنيه كتكوت بلدي عمر يوم ١.٧٥ جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتاكيت حالة من التراجع في شركة القاهرة للدواجن، حيث سجل سعر الكتكوت 6.25 جنيه مصري، ولكن ارتفع السعر في شركة العناني ليصل إلى 8.8 جنيه مصري.