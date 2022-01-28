أسوأ أسبوع للمعدن.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 28 يناير مساءًا

كشفت تقارير التعاملات اليوم، بسوق الذهب، عن استقرار أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 28 يناير، عن مستوياتها المرتفعة، بحسب ما نشرته وزارة التجارة والصناعة، وقالت الوزارة في تقاريرها، أن هذه المستويات من الأسعار، جاءت بالتزامن مع ما تشهده العقود الآجلة للمعدن من تراجع، قبل حلول العطلة الأسبوعية، والتي ستبدأ غدًا السبت وتستمر ليومين، وتشهد أسعار المعدن النفيس، حالة من التذبذب بين الارتفاع والتراجع، على خلفية ما تشهده السوق العالمية من حالة ترقب، تزامنت مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 28 يناير

وبحسب تقارير التعاملات، فإن الذهب يسجل أسوأ أسبوع له، منذ نوفمبر المنصرم، حيث وصل المعدن لأدنى مستوى له في فترة 6 أسابيع، مع ارتفاع بالعملة الأمريكية على الجانب الآخر من التعاملات، على خلفية توقعات اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل، وسجل الذهب في التعاملات المسائية لليوم، الأسعار التالية:

عيار 24 يسجل اليوم 17.953 دينار كويتي بما يعادل 59.309 دولار.

عيار 22 يسجل اليوم 16.472 دينار كويتي، بما يعادل 54.417 دولار.

عيار 21 يسجل اليوم 15.724 دينار كويتي، بما يعادل 51.947 دولار.

عيار 18 يسجل اليوم 13.478 دينار كويتي، بما يعادل 44.526 دولار.

أوقية الذهب تسجل 558.397 دينار، بما يعادل 1844.721 دولار.

السعر العالمي للذهب

وفي سياق متصل، سجلت المعدن النفيس خلال تعاملات اليوم، تراجع بقيمة 0.6%، بحلول الساعة 1203 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية على الجانب الآخر، بنسبة 0.5%، وكانت أسعار المعدن النفيس، قد نجحت في وقت سابق، في الوصول لأعلى مستوى لها خلال شهرين، وكان هذا بسبب التوترات التي سيطرت على السوق، حول أوكيرانيا والتي تسببت في اتجاه المتعاملين للذهب باعتباره الملاذ الآمن، بينما على الجانب الآخر، نجحت تصريحات الفيدرالي الأمريكي وتأكيده على خطط إنهاء مشتريات السندات، في قلب الموازين، وتراجع المعدن ب4% من قيمته.