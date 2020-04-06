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أعراضه تشبه كورونا.. الصين تعرب عن قلقها بعد اكتشاف حالات إصابة بسلالة قاتلة من إنفلونزا الخنازير

بواسطة أسماء فتحي

عانت الصين خلال الفترة الماضية ولازالت تحت وطأة المعاناة من فيروس كورونا الذى تعتبر هي المُصدر الأول له في العالم بعد ظهوره في أحد المقاطعات الصينية وانتقاله في عطلة بداية العام الصيني الى أغلب دول العالم إلا أن الصين استطاعت نسبيًا السيطرة على الفيروس وتراجع عدد إصابتها به بعد أن عصف بمئات الآلاف وساهم في وقوع وتوقف الاقتصاد الصيني.

فيروس جديد يضرب الصين بعد كورونا:

أعلن موقع “ديلي ستار” أن هناك فيروس جديد يضرب الصين بعد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه ظهر في أحد مزارع الخنازير بمقاطعة “يونيانغ” وتم تصنيفه على أنه “سلالة نادرة وقاتلة من انفلونزا الخنازير”.

تفاصيل الإصابات وآخر التطورات حتى الآن:

الوباء الجديد “انفلونزا الخنازير المميتة” لا يوجد علاج له حتى الآن وهو ينتقل من خلال الخنازير وتم التأكد من اصابة نحو 298 خنزير به ولا تعلم الحكومة الصينية طريقة نقلهم حتى الآن وهو الأمر الذي تسبب في مزيد من الذعر والقلق خاصة أنه أصبح شبيها بفيروس كورونا وجاء في نفس التوقيت التي لم تتعافى منه البلاد حتى الآن.

أما عن أعراض الفيروس الوبائي الجديد فهى شديدة الشبه بفيروس كورونا إلا أنها تنتقل من خلال الخنازير وتعد أبرز أعراضها ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم وهذا الأمر جعل الحكومة الصينية تبدأ في إجراءاتها الاحترازية حتى لا تعيد تجربة فيروس كورونا المريرة مرة أخرة خاصة أنها لم تنتهى بعد.


أسماء فتحي
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