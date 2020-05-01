أعرف أسعار الدواجن في ثامن أيام رمضان الموافق الجمعة 1/5/2020

نتابع اليوم أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية وفقاً لما أقرته بورصة الدواجن الرئيسية في مصر لسعر الكيلو اليوم الموافق 1 مايو 2020، والذي يتزامن هجرياً 8 أيام شهر رمضان المبارك، وقد استقرت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها على نفس السعر في بداية التعاملات اليوم الجمعة بالأسواق المصرية، وذلك نظراً لتناسب حجم الطلب مع المعروض.

وقد أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة عبدالعزيز السيد أن استقرار أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، يرجع إلى الكمية الإنتاجية الضخمة التي تنتجها مصر من الدواجن والتي تتناسب مع حجم الاستهلاك للمواطنين ، كما أشار إلى وجود مخزون استراتيجي من الدواجن الأمر الذي يضمن عدم وجود عجز الكميات المطلوبة من الدواجن التي يستهلكها المصريين بشكل يومي .

أسعار الدواجن اليوم

ونرصد اليوم الأسعار المعلنة من قبل بورسة الدواجن المصرية، وذلك بالنسبة لسعر الكيلو لمختلف أنواع الدواجن البيضاء والبلدي والساسو والأمهات وسعر الكتكوت، كما سنتطرق لأسعار البيض لما يمثله من سلعة محل الطلب بشكل يومي لا يستغنى عنها في كل منزل، وخاصةً في ظل زيادة حجم الاستهلاك عليه خلال هذه الأيام لاعتماد المصريين على تناول البيض في وجبة السحور.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1/5/2020:

سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو: 30 كسعر متوسط و 31 جنيهاً كأعلي سعر.

سعر كيلو الدواجن البلدينحو 45 كسعر متوسط و 49 جنيهاً كأعلي سعر.

سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو: 25 كسعر متوسط و 29 جنيهاً كأعلي سعر.

سعر كيلو الدواجن الساسو إلي:40 كسعر متوسط و 45 جنيهاً كأعلي سعر.

سعر كيلو الدواجن الرومي البرونزي اليوم نحو: 40 كسعر متوسط 45 جنيهاً كأعلي سعر.

وسجل سعر كيلو الدواجن الرومي الأبيض نحو: 35 كسعر متوسط و 40 جنيهاً كأعلي سعر.

ووصل سعر كيلو لحم البط المسكوفي اليوم إلي: 45 كسعر متوسط 50 جنيهاً كأعلي سعر.

وجاء سعر كيلو لحم البط المولارنحو:40 كسعر متوسط 45 جنيهاً كأعلي سعر.

أسعار البيض اليوم الجمعة 1/5/2020

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 30 إلى 33 جنية.

سعر كرتونة بيض الأحمر يتراوح من 30 إلى 33 جنية.

سعر البيض البلدي يتراوح من 38 إلى42 جنية.

سعر الكتكوت يترواح مابين 9 إلى 11 جنية.