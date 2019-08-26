أعرف بكام | سعر الذهب اليوم الأثنين 26/8/2019 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة المصرية .. سعر المعدن الأصفر اليوم في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 26/8/2019 في مصر، ارتفاعاً ملحوظا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 703 جنيهات للجرام ، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية ، مع الأخذ بالعلم أن الأسعار لا تشمل المصنعية .

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5794 جنيه، وسعر الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب وأيضاً سعر الدولار في السوق المصري، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداء، تابعونا في الجدول التالي الذي يضمن سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية والذي جاء كالتالي.

سعر الذهب اليوم الأثنين 26/8/2019

العيار السعر بالمصري السعر بالدولار عيار 24 816 جنيه 47.46$ عيار 21 714 جنيه 41.50$ عيار 18 612 جنيه 35.60$ سعر الجنيه الذهب 5794 جنيه 337.16$ سعر أوقية الذهب __________ 1545.5 $ سعر كيلو الذهب 816.286 جنيه ____

سعر الفضة اليوم في مصر

العيار الاسم في السوق السعر بالجنيه المصري عيار 80 فضة المجوهرات 7.43 جنيه عيار 90 فضة العملات 8.36 جنيه عيار 92.5 الفضة الاسترليني 8.59 جنيه عيار 95.8 الفضة البريطانية 8.90 جنيه عيار 99.9 فضة نقية 9.28 جنيه سعر أوقية الفضة أوقية الفضة 288.90 جنيه

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

الوحدة السعر بالريال سعودى السعر بالدولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 182.56 ريال $49.12 سعر الذهب عيار 22 167.35 ريال $45.03 سعر الذهب عيار 21 159.75 ريال $42.98 سعر الذهب عيار 18 136.92 ريال $36.84 سعر الذهب عيار 14 106.50 ريال $28.65 سعر الذهب عيار 12 91.28 ريال $24.56 سعر أوقية الذهب 5,678 ريال $1,528 سعر جنيه الذهب 1,278 ريال $343.84 سعر كيلو الذهب 182,563 ريال $49,119

نتابع مع حضراتكم تعليقاتكم وتوقعاتكم بسعر الذهب خلال الفترة القادمة