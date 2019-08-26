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أعرف بكام | سعر الذهب اليوم الأثنين 26/8/2019 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة المصرية .. سعر المعدن الأصفر اليوم في المملكة العربية السعودية

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
أعرف بكام | سعر الذهب اليوم الأثنين 26/8/2019 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة المصرية .. سعر المعدن الأصفر اليوم في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 26/8/2019 في مصر، ارتفاعاً ملحوظا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 703 جنيهات للجرام ، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية ، مع الأخذ بالعلم أن الأسعار لا تشمل المصنعية .

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5794 جنيه، وسعر الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب وأيضاً سعر الدولار في السوق المصري، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداء، تابعونا في الجدول التالي الذي يضمن سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية والذي جاء كالتالي.

سعر الذهب اليوم الأثنين 26/8/2019

العيارالسعر بالمصريالسعر بالدولار
عيار 24816 جنيه47.46$
عيار 21714 جنيه41.50$
عيار 18612 جنيه35.60$
سعر الجنيه الذهب5794 جنيه337.16$
سعر أوقية الذهب__________1545.5 $
سعر كيلو الذهب816.286 جنيه____

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سعر الفضة اليوم في مصر

العيارالاسم في السوق السعر بالجنيه المصري
عيار 80فضة المجوهرات7.43 جنيه
عيار 90فضة العملات8.36 جنيه
عيار 92.5الفضة الاسترليني8.59 جنيه
عيار 95.8الفضة البريطانية8.90 جنيه
عيار 99.9فضة نقية9.28 جنيه
سعر أوقية الفضةأوقية الفضة288.90 جنيه

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

الوحدةالسعر بالريال سعودىالسعر بالدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24182.56 ريال$49.12
سعر الذهب عيار 22167.35 ريال$45.03
سعر الذهب عيار 21159.75 ريال$42.98
سعر الذهب عيار 18136.92 ريال$36.84
سعر الذهب عيار 14106.50 ريال$28.65
سعر الذهب عيار 1291.28 ريال$24.56
سعر أوقية الذهب5,678 ريال$1,528
سعر جنيه الذهب1,278 ريال$343.84
سعر كيلو الذهب182,563 ريال$49,119

نتابع مع حضراتكم تعليقاتكم وتوقعاتكم بسعر الذهب خلال الفترة القادمة

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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