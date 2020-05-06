أقوى أسلحة ببجي PUBG MOBILE للقتال في المواجهات القريبة التي تسبب أكبر ضرر بالأعداء

تعتمد أسطورة ألعاب الفيديو والإنترنت PUBG MOBILE على القتال والمغامرة والبقاء أطول وقت ممكن على قيد الحياة بأرض المعركة، وتتميز ببجي بالتشويق والإثارة التي تجعلها من أفضل الألعاب الموجودة حاليًا والأكثر تحميلاً على المنصات الإلكترونية، وفي ظل التوسع الكبير من قبل اللاعبين على ممارستها، بحث الكثيرين منهم عن أقوى الأسلحة الموجودة داخل اللعبة للقتال ومطاردة الخصوم وكسب المباريات ضد الأعداء، وهو ما نكشفه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

أقوى الأسلحة المستخدمة في المواجهات القريبة

يفضل الأغلبية من محبي لعبة PUBG أسلحة المواجهات القريبة، لأنها تسبب أكبر الأضرار بالأعداء، مما يجعلها من أولويات الفوز في المباريات وقتل الخصوم والأعداء بكل سهولة، ويوجد الكثير من الأسلحة داخل اللعبة ولكلاًً منه له سلاح مخصص يبحث عنه دائما عند النزول إلى أرض المعركة، ومن أفضل أسلحة المواجهات القريبة التي تصيب العدو وتسبب أعلى دمج وأكبر ضرر ملحق به هو الأسلحة الرشاشة مثل:

رشاش M249: يعتبر هذا السلاح من أقوى وأفضل الأسلحة المستخدم خلال المواجهات القريبة لأنه مزود بخزينة تحتوي على 100 طلقة يمكنك ضربهم في وقت واحد دون توقف، مما يجعلك تصيب وتقتل الكثير من الأعداء والتصويب على السيارات دون توقف، لكن من الصعب الحصول علي هذا السلاح إلا من خلال صناديق الإمداد الجوي التي تنزل من السماء بعد ضرب مسدس الشعلة أو الدروب.

أفضل الأسلحة التي يفضلها اللاعبين داخل PUBG

رشاش DP 28: سلاح دي بي من أقوى الأسلحة الموجودة داخل اللعبة والذي يفضله الكثير من محبي اللعبة لأنه من أقوى الأسلحة التي تصيب الأعداء من قرب خلال المواجهات ويسبب أكبر ضرر ممكن بالأعداء من خلال نسبة الدمج العالية الذي يسببها، وهو من الأسلحة ثابتة الارتداد عند الضرب.

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ومن أفضل الأسلحة التي يفضلها اللاعبين أيضًا: سلاح M416: يعتبر هذا السلاح المفضل لدى معظم لاعبي ببجي ومن أقوى الأسلحة داخل اللعبة لأنة يسبب أعلى دمج ممكن من خلال التصويب على الأعداء، ويستخدم هذا السلاح ذخيرة من نوع 5.56mm الأسرع في إطلاق الرصاص، ومن أفضل الأسلحة التي تثبت عند الضرب وليس له قوة ارتداد ومن السهل العثور عليه داخل اللعبة.