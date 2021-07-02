أقوى عروض التسوق اليوم بالكويت .. أغتنم الفرصة

اعتاد مواطني ومقيمي دولة الكويت على انتظار العروض التي تقدمها كبرى مراكز التسوق على بعض المنتجات التي تروج لها، وتتنوع هذه المنتجات بين أجهزة هواتف خلوية “موبايلات”، أو أجهزة منزلية وأثاث، بالإضافة إلى عروض المواد الغذائية بكافة أنواعها من خضار وفاكهة إلى منتجات ألبان وعصائر، وسنعرض على متابعين موقع كلمة دوت أورج من دولة الكويت في السطور التالية، ملخص لأهم العروض اليوم الجمعة 2 يوليو 2021.

أقوى عروض التسوق بالكويت

تشارك شركة يوريكا الكويت بالعروض التالية:

موبايل سامسونج جالكسي A32 120 GB 6.5 بسعر 79.9 دينار كويتي، وباقي على انتهاء هذا العرض يومين.

موبايل سامسونج جالكسي A22 5G بسعر 63.9 دينار كويتي، والعرض مستمر لمدة يوم واحد فقط.

عروض جمعية السالمية التعاونية

العروض المقدمة من جمعية السالمية مستمر من يوم السبت 3 يوليو وحتى الاثنين 5 يوليو

عرض الفواكه ليوم السبت فقط

عروض جراند هايبر الراي الكويت من 1 وحتى 3 يوليو 2021

عروض أوليف الكويت من 2 وحتى 3 يوليو 2021

تمثل العروض السابقة جزء من المعروض بالأسواق الكويتية من عروض خلال اليوم الجمعة ويستمر بعضها يوم أو يومين أو ثلاثة أيام من تاريخ بدء العرض أو حتى انتهاء الكمية المعروضة.