أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة اولاد رجب بفروعه المختلفة في مصر للفترة من الثلاثاء 11/6/2019 م وحتى يوم الاثنين 24/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .
مجلة عروض أولاد رجب 11 – 24 يونيو 2019
- منتجات الالبان والمطهيات : جبن براميلي سادة أو فلفل وفيتا واسطنبولي وفلمنك ورومي وريكفورد وجودة وريكوتا ووقشطة ومثلثات وتتراباك / زبدة صفراء / بسطرمة / لانشون / زيتون / زبادي / مشروب زبادي.
- لحوم ودواجن واسماك وفاكهة وخضروات .
- أغذية مجمدة : بانيه – اجنحة – ستربس – برجر – كفتة – فرانكفورتر – برجر – جمبري – سمان – بسلة بالجزر- خضار مشكل – ملوخية .
- أغذية جافة : زيت – سمن – ارز – مكرونة – صلصة – فول – كمبوت – تونة – مايونيز – حليب – عصائر – مشروبات غازية – مياه – بسكويت – شيكولاتة – شيبس – جيلي – ام علي – عسل .
- المنظفات : منعم ملابس – مساحيق غسيل – ملمع زجاج – سائل مطهر – ملمع اثاث – مناديل – فويل – مفرش سفرة .
- الصحة والجمال : شامبوهات – بلسم – كريم – صابون – رول اون – اسبراي .
- أجهزة كهربائية : شاشات – غسالات – مراوح – ثلاجات – مبردات مياه – شفاط – خلاط – ميكروويف – غلاية مياه – ماكينة قهوة – ريسيفر – كبة – فريزر – بوتجازات – غسالات ملابس – مبرد هواء – مبردات مياه .
- أدوات منزلية : مجموعة من اطقم الطهي والتقديم والتوزيع والحفظ .
- ملابس ومفروشات.
التعليقات