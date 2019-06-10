أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة اولاد رجب بفروعه المختلفة في مصر للفترة من الثلاثاء 11/6/2019 م وحتى يوم الاثنين 24/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .

مجلة عروض أولاد رجب 11 – 24 يونيو 2019