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أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة اولاد رجب بفروعه المختلفة في مصر للفترة من الثلاثاء 11/6/2019 م وحتى يوم الاثنين 24/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .

مجلة عروض أولاد رجب 11 – 24 يونيو 2019

  • منتجات الالبان والمطهيات : جبن براميلي سادة أو فلفل وفيتا واسطنبولي وفلمنك ورومي وريكفورد وجودة وريكوتا ووقشطة ومثلثات وتتراباك / زبدة صفراء / بسطرمة / لانشون / زيتون / زبادي / مشروب زبادي.
  • لحوم ودواجن واسماك وفاكهة وخضروات .
  • أغذية مجمدة : بانيه – اجنحة – ستربس – برجر – كفتة – فرانكفورتر – برجر – جمبري – سمان – بسلة بالجزر- خضار مشكل – ملوخية .
  • أغذية جافة : زيت – سمن – ارز – مكرونة – صلصة – فول – كمبوت – تونة – مايونيز – حليب – عصائر – مشروبات غازية – مياه – بسكويت – شيكولاتة – شيبس – جيلي – ام علي – عسل .
  • المنظفات : منعم ملابس – مساحيق غسيل – ملمع زجاج – سائل مطهر – ملمع اثاث – مناديل – فويل – مفرش سفرة .
  • الصحة والجمال : شامبوهات – بلسم – كريم – صابون – رول اون – اسبراي .
  • أجهزة كهربائية : شاشات – غسالات – مراوح – ثلاجات – مبردات مياه – شفاط – خلاط – ميكروويف – غلاية مياه – ماكينة قهوة – ريسيفر – كبة – فريزر – بوتجازات – غسالات ملابس – مبرد هواء – مبردات مياه .
  • أدوات منزلية : مجموعة من اطقم الطهي والتقديم والتوزيع والحفظ .
  • ملابس ومفروشات.

أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019

أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019

أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019

أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019

أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019 أقوى عروض التوفير في أولاد رجب من 11 وحتى 24 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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