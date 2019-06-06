أيام قليلة تفصلنا عن صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

يستعد حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية أن يصرف الدفعة الجديدة ” التاسعة عشر ” من برنامج الدعم الحكومي ، والمقدم من قبل الحكومة السعودية لأسر التي لا تستيطع التعايش والتي تلا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، حيث تعمل الحكومة السعودية على توفير حياة كريمة ورفاهية عالية لمواطنيها ، وذلك بعد أن فرضت الضريبة المضافة من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، الامر الذي أدى إلي رفع أسعار العديد من الخدمات والبنزين والبترول ، وذلك لتحقيق رؤية المملكة في عام 2020 .

حساب المواطن يصدر تنبيهاً لكافة البنوك قبل إيداع الدفعة التاسعة عشر

أكد حساب المواطن على عدم أحقية البنوك في المملكة بالقيام بإستقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين في حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة ، وقد دعى البرنامج كل من يواجهة مشكلة أن يقوم بالإسراع بتقديم شكوى من خلال مؤسسة النقد السعودية .

وفي ذات السياق فقد رد حساب المواطن على تسائل أحد المستفيدين على أنه لا يحقّ للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي هــــــنـــا

شروط الأهلية في حساب المواطن