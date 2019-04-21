إرتفاع الجنيه السوداني أمام الدولار بعد الدعم المقدم من السعودية والإمارات

أحباؤنا القراء نقدم لكم كل جديد لحظة بلحظة في حينه، ونقدم لكم أخر المستجدات للأوضاع الإقتصادية في السودان، التي تشغل بال كل السودانين سواء داخل السودان أو خارجه، لأن الأوضاع الإقتصادية هي التي تمس حياة المواطنين، مباشراً في طعامه أو شرابه وفي كل أمور حياته، لذا فهي الشغل الشاغل لكافة السودانين الذين يتشوقون لحياة كريمة، ونحن نقدم في هذا التقرير البشري السارة، التي جاءت من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد أفادة وكالة الأنباء السعودية (واس)، تقديم دعم مالي كبير للأشقاء في السودان بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي، وبالإضافة إلي إيداع وديعة يقيمة 500 مليون دولار أمريكي في البنك المركزي السوداني، لتخفيف الضغط علي العملة المحلية (الجنيه السوداني).

سعر صرف العملات الأجنبيه أمام الجنيه السوداني 21/4/2019 في البنك المركزي

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار 47,5000 47,7275 اليورو 53,65 53,91 الجنيه الإسترليني 61,95 62,25 الدولار الكندي 35,50 35,75 الريال السعودي 12,60 12,75 الدينار الكويتي 155,27 126,50 الريال القطري 13,04 13,10 الفرنك السويسري 47 47,25 الدينار البحريني 125.95 126,50

وأضافت الوكالة السعودية أن الدعم السعودي الإماراتي، يشمل تلبية الإحتياجات الغذائية والدوائية والنفطية، وأن الوديعة بالبنك المركزي السوداني، تهدف إلي تقوية العملة المحلية أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، وأضاف سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم السيد “علي بن حسن جعفر” بأن المساعدات ستصل السودان خلال الأيام القليلة القادمة، وكان وفداً سعودياً إماراتياً قد زار السودان، وإلتقي رئيس المجلس العسكري السوداني وأبلغه رسالة شفهية، من خادم الحرمين الشريفين ورئيس دولة الإمارات العربيه المتحدة، مفادها وقوف الدولتين مع الشعب السوداني في هذه الظروف الصعبة، حتى تعبر السودان هذه المحنة وتسترد عافيتها.

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