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إرتفاع الكوسة والبرتقال وتراجع البطاطس.. تعرف على أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 7 مايو

بواسطة نبيل عامر

أسعار الخضروات والفواكه في السوق المحلي بالعبور نرصدها لكم عبر موقعنا كلمة خلال تعاملات اليوم الخميس كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق الجملة بمدينة العبور، حيث شهدت أسعار البطاطس والخيار البلدي تراجعا بقيمة جنيه للكيلو، مقارنة بمستوياتها بالأمس، وسوف نعرض عليكم أسعار الخضروات والفواكه .

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 7 مايو

كما شهدت أسعار الفاصوليا والكوسة والبرتقال البلدي إرتفاعاً بقيمة 50 قرشاً للكيلو جرام الواحد، وفيما يلي أسعار معظم الفواكه والخضروات الأكثر تداولاً في الأسواق المحلية .

1- أولا الخضروات .

النوع السعر
الطماطم بين 1.6 و3.8 جنيه
البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه
البصل بين 3 و7 جنيهات
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه
الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيهين
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات
الملوخية بين 3 و4 جنيهات
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه
البامية 25 جنيها

2- الفواكه.

النوع السعر
البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنهين
اليوسفي بين 4 و9 جنيهات
الجوافة بين 4 و9 جنيهات
الفراولة بين 3 و7 جنيهات
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها

قد تختلف الأسعار من محافظة للأخرى ، حيث يؤثر سعر النقل والمواصلات في سعر الخضروات والفواكه كما يؤثر عامل العرض والطلب في تحديد سعر الخضروات والفواكه، والأسعار المعروضة في الجداول السابقة هي أسعار الجملة داخل سوق العبور حسب الأسعار الرسمية الموجودة على الموقع .

نبيل عامر
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