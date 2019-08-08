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إرتفاع جديد في سوق المعدن الأصفر .. تعرف على سعر الذهب والفضة اليوم الخميس 8/8/2019 في محلات الصاغة المصرية

كتب Sara Aliفي آخر تحديث

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 08-8-2019  حالة من الإرتفاع في الأسواق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 681 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 584 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5535 جنيه، وكيلو الذهب 778.857 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1498 دولار، وقد تشهد أسعار الذهب بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما في محلات الصاغة لا يوجد أي تفاوت يمكن ملاحظته، وذلك نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي، ولا يؤثر هذا التفاوت بشكل عام في السعر النهائي للجرام.

أسعار الذهب اليوم الخميس 8/8/2019

الوحدةالسعر بالجنيه المصريالسعر مقابل الدولار الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 2478045.12$
سعر جرام الذهب عيار 2168239.47$
سعر جرام الذهب عيار 1858533.81$
سعر الجنيه الذهب5539320.63$
سعر أوقية الذهب_____1,499 $
سعر كيلو الذهب780.000____
سعر الدولار اليوم16.601$
سعر الذهب اليوم

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

وترجع التغيرات بحركة أسعار الذهب إلي العديد من العوامل المحلية والعالمية، ومنها أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء، وأيضاً حالة العرض والطلب بسوق الشراء وسعر أوقية الذهب عالميًا، حيث أن اضطراب سعر الدولار وعدم استقراره، يؤدى إلى تغير سعر المعدن الأصفر سواء كانتبالزيادة أو النقصان بنسبة كبيرة، ولكن بشكل عام تتغير أسعار الذهب متأثرة بالتغير الذي تشهدها الأسعار عالمياً.

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 7.72 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.

عيار الفضةالاسم التجاريالسعر بالجنية المصري
عيار 80فضة المجوهرات6.44
عيار 90فضة العملات7.25
عيار 92.5الفضة الاسترليني7.45
عيار 95.8الفضة البريطانية7.72
عيار 99.9الفضة النقية8.05
أوقية الفضة_______250.52

 

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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