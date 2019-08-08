إرتفاع جديد في سوق المعدن الأصفر .. تعرف على سعر الذهب والفضة اليوم الخميس 8/8/2019 في محلات الصاغة المصرية

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 08-8-2019 حالة من الإرتفاع في الأسواق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 681 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 584 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5535 جنيه، وكيلو الذهب 778.857 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1498 دولار، وقد تشهد أسعار الذهب بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما في محلات الصاغة لا يوجد أي تفاوت يمكن ملاحظته، وذلك نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي، ولا يؤثر هذا التفاوت بشكل عام في السعر النهائي للجرام.
أسعار الذهب اليوم الخميس 8/8/2019
|الوحدة
|السعر بالجنيه المصري
|السعر مقابل الدولار الأمريكي
|سعر جرام الذهب عيار 24
|780
|45.12$
|سعر جرام الذهب عيار 21
|682
|39.47$
|سعر جرام الذهب عيار 18
|585
|33.81$
|سعر الجنيه الذهب
|5539
|320.63$
|سعر أوقية الذهب
|_____
|1,499 $
|سعر كيلو الذهب
|780.000
|____
|سعر الدولار اليوم
|16.60
|1$
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر
وترجع التغيرات بحركة أسعار الذهب إلي العديد من العوامل المحلية والعالمية، ومنها أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء، وأيضاً حالة العرض والطلب بسوق الشراء وسعر أوقية الذهب عالميًا، حيث أن اضطراب سعر الدولار وعدم استقراره، يؤدى إلى تغير سعر المعدن الأصفر سواء كانتبالزيادة أو النقصان بنسبة كبيرة، ولكن بشكل عام تتغير أسعار الذهب متأثرة بالتغير الذي تشهدها الأسعار عالمياً.
تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 7.72 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.
|عيار الفضة
|الاسم التجاري
|السعر بالجنية المصري
|عيار 80
|فضة المجوهرات
|6.44
|عيار 90
|فضة العملات
|7.25
|عيار 92.5
|الفضة الاسترليني
|7.45
|عيار 95.8
|الفضة البريطانية
|7.72
|عيار 99.9
|الفضة النقية
|8.05
|أوقية الفضة
|_______
|250.52
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