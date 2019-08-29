إرتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر، ارتفاعاً ملحوظا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 703 جنيهات للجرام ، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية ، مع الأخذ بالعلم أن الأسعار لا تشمل المصنعية .

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 717.24 جنيه، وسعر الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب وأيضاً سعر الدولار في السوق المصري، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداء، تابعونا في الجدول التالي الذي يضمن سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية والذي جاء كالتالي.

سعر الذهب اليوم الأثنين 29/8/2019