إرتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر، ارتفاعاً ملحوظا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 703 جنيهات للجرام ، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية ، مع الأخذ بالعلم أن الأسعار لا تشمل المصنعية .
أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 717.24 جنيه، وسعر الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب وأيضاً سعر الدولار في السوق المصري، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداء، تابعونا في الجدول التالي الذي يضمن سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية والذي جاء كالتالي.
سعر الذهب اليوم الأثنين 29/8/2019
|الوحدة
|السعر بالجنيه مصرى
|السعر بالدولار الأمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|819.68 جنيه
|$49.51
|سعر الذهب عيار 22
|751.38 جنيه
|$45.39
|سعر الذهب عيار 21
|717.24 جنيه
|$43.32
|سعر الذهب عيار 18
|614.77 جنيه
|$37.13
|سعر الذهب عيار 14
|478.15 جنيه
|$28.88
|سعر الذهب عيار 12
|409.84 جنيه
|$24.76
|سعر الذهب عيار 9
|307.38 جنيه
|$18.57
|سعر أوقية الذهب
|25,492 جنيه
|$1,540
|سعر جنيه الذهب
|5,738 جنيه
|$346.59
|سعر كيلو الذهب
|819,684 جنيه
|$49,511
أسعار الفضة اليوم
تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من الارتفاع في بعض الأحيان والانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 8.90 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.
|عيار الفضة
|الاسم التجاري
|السعر بالجنية المصري
|عيار 80
|فضة المجوهرات
|7.43
|عيار 90
|فضة العملات
|8.36
|عيار 92.5
|الفضة الاسترليني
|8.59
|عيار 95.8
|الفضة البريطانية
|8.90
|عيار 99.9
|الفضة النقية
|9.28
|أوقية الفضة
|_______
|288.90
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