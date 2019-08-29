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إرتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
إرتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر
سعر الذهب اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر، ارتفاعاً ملحوظا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 703 جنيهات للجرام ، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية ، مع الأخذ بالعلم أن الأسعار لا تشمل المصنعية .

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 717.24  جنيه، وسعر الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب وأيضاً سعر الدولار في السوق المصري، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداء، تابعونا في الجدول التالي الذي يضمن سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية والذي جاء كالتالي.

سعر الذهب اليوم الأثنين 29/8/2019

الوحدةالسعر بالجنيه مصرىالسعر بالدولار الأمريكى
سعر الذهب عيار 24819.68 جنيه$49.51
سعر الذهب عيار 22751.38 جنيه$45.39
سعر الذهب عيار 21717.24 جنيه$43.32
سعر الذهب عيار 18614.77 جنيه$37.13
سعر الذهب عيار 14478.15 جنيه$28.88
سعر الذهب عيار 12409.84 جنيه$24.76
سعر الذهب عيار 9307.38 جنيه$18.57
سعر أوقية الذهب25,492 جنيه$1,540
سعر جنيه الذهب5,738 جنيه$346.59
سعر كيلو الذهب819,684 جنيه$49,511

سعر الذهب اليوم

أسعار الفضة اليوم

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من الارتفاع في بعض الأحيان والانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 8.90 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.

عيار الفضةالاسم التجاريالسعر بالجنية المصري
عيار 80فضة المجوهرات7.43
عيار 90فضة العملات8.36
عيار 92.5الفضة الاسترليني8.59
عيار 95.8الفضة البريطانية8.90
عيار 99.9الفضة النقية9.28
أوقية الفضة_______288.90

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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