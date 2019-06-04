إرتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة المصرية | “أعرف بكام” أسعار جرامات الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2019 في السعودية مقابل الريال السعودي

يستمر إرتفاع سعر الذهب اليوم في اليوم الثاني على التوالي في بداية التعاملات الصباحية في محلات الذهب المصرية، حيث سجل عيار 21 626.63 جنيه مصري أي ما يعادل $37.38 دولار أمريكي،

وهو يعتبر العيار الأكثر انتشارًا ورواجًا بسوق المشغولات الذهبية المصرية، ويتبعه في الترتيب من حيث الأنتشار والرواج والإقبال على البيع والشراء، عيار 18 وقد سجل اليوم 537.11 جنيه مصري أي ما يعادل $32.04 دولار أمريكي.

وفي الجدول التالي نستوضح متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4/6/2019 في المحلات المصرية المصرية .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4/6/2019 بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 716.13 جنيه مصري. $42.72 دولار أمريكي. سعر الذهب عيار 22 656.46 جنيه مصري. $39.16 دولار أمريكي. اسعار الذهب عيار 21 626.63 جنيه مصري. $37.38 دولار أمريكي. اسعار الذهب عيار 18 537.11 جنيه مصري. $32.04 دولار أمريكي. سعر الذهب عيار 14 417.75 جنيه مصري. $24.92 دولار أمريكي. سعر الذهب عيار 12 358.07 جنيه مصري. $21.36 دولار أمريكي. سعر الذهب عيار 9 268.55 جنيه مصري. $16.02 دولار أمريكي.

وفي الجدول التالي سنعرض متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4/6/2019 للأوقية والجنيه والكيلو من الذهب :

اسعار أوقية الذهب 22,272 جنيه مصري. $1,329 دولار أمريكي. اسعار جنيه الذهب 5,013 جنيه مصري. $299.07 دولار أمريكي. اسعار كيلو الذهب 716,132 جنيه مصري. $42,723 دولار أمريكي.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

*ترجع التغيرات بحركة أسعار الذهب إلي الكثير من العوامل المحلية والعالمية، ومنها سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء.

*بالإضافة إلى حالة العرض والطلب بسوق الشراء وسعر أوقية الذهب عالميًا، حيث أن اضطراب سعر الدولار وعدم استقراره وذلك بشكل ملحوظ منذ فترة، فيؤدى إلى تغير أسعار الذهب سواء كانت زيادة أو نقصاناً بنسبة كبيرة، ولكن بشكل عام تتغير أسعار الذهب متأثرة بالتغير الذي تشهدها الأسعار عالمياً.



والجدول التالي يوضح متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4/6/2019 بالمملكة العربية السعودية.