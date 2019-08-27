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إرتفاع طفيف للمعدن الأصفر.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27/8/2019 في مصر و السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
إرتفاع طفيف للمعدن الأصفر.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27/8/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27/8/2019 في مصر و السعودية نستعرضه لحضراتكم من خلال هذا المقال عبر موقع كلمة، حيث أن سعر الجرام بلغ أعلى سعر له اليوم منذ بداية شهر أغسطس، حيث بلغ سعر جرام عيار 24 حوالي 813 جنيهاً و 746جنيهاً لعيار 22 و 712  جنيهاً لعيار 21، و سوف نعرض لكم من خلال الجداول الآتيه والتي يتم تحديثها بإستمرار أسعار الأعيرة المختلفه بالمصنعيه و بدونها وكذلك أسعار الذهب في الأيام السابقة .

سعر الذهب في مصر

إرتفع سعر الذهب اليوم عن يوم أمس الإثنين حوالي جنيهاً ونصف كما إرتفع عن أول الأسبوع حوالي 6 جنيهات للجرام .

سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24184.57 ريال سعودي49.21 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22169.19 ريال سعودي45.11 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 21161.50 ريال سعودي43.06 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 18138.43 ريال سعودي36.91 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14107.67 ريال سعودي28.71 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 1292.28 ريال سعودي24.61 دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب5,740 ريال سعودي1,531 دولار أمريكي
سعر جنيه الذهب1,292 ريال سعودي344.49 دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب184,568 ريال سعودي49,212 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الأيام السابقه نعرضها لكم أيضاً .

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
26 أغسطس184.44161.38138.33107.5992.22
25 أغسطس182.56159.75136.92106.5091.28
24 أغسطس182.56159.75136.92106.5091.28
23 أغسطس184.43161.38138.32107.5892.21
22 أغسطس180.90158.30135.68105.5390.45
21 أغسطس181.32158.66135.99105.7790.66
20 أغسطس181.89159.16136.42106.1090.95
19 أغسطس180.45157.90135.34105.2690.23
18 أغسطس182.57159.75136.93106.5091.29
17 أغسطس182.57159.75136.93106.5091.29

حيث إرتفع سعر الذهب إرتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس ويظل سعر اليوم الأعلى هذا الشهر .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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