إرتفاع طفيف للمعدن الأصفر.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27/8/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27/8/2019 في مصر و السعودية نستعرضه لحضراتكم من خلال هذا المقال عبر موقع كلمة، حيث أن سعر الجرام بلغ أعلى سعر له اليوم منذ بداية شهر أغسطس، حيث بلغ سعر جرام عيار 24 حوالي 813 جنيهاً و 746جنيهاً لعيار 22 و 712 جنيهاً لعيار 21، و سوف نعرض لكم من خلال الجداول الآتيه والتي يتم تحديثها بإستمرار أسعار الأعيرة المختلفه بالمصنعيه و بدونها وكذلك أسعار الذهب في الأيام السابقة .

سعر الذهب في مصر

إرتفع سعر الذهب اليوم عن يوم أمس الإثنين حوالي جنيهاً ونصف كما إرتفع عن أول الأسبوع حوالي 6 جنيهات للجرام .

سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 184.57 ريال سعودي 49.21 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 22 169.19 ريال سعودي 45.11 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 21 161.50 ريال سعودي 43.06 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 138.43 ريال سعودي 36.91 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 14 107.67 ريال سعودي 28.71 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 12 92.28 ريال سعودي 24.61 دولار أمريكي سعر أوقية الذهب 5,740 ريال سعودي 1,531 دولار أمريكي سعر جنيه الذهب 1,292 ريال سعودي 344.49 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 184,568 ريال سعودي 49,212 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الأيام السابقه نعرضها لكم أيضاً .

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 26 أغسطس 184.44 161.38 138.33 107.59 92.22 25 أغسطس 182.56 159.75 136.92 106.50 91.28 24 أغسطس 182.56 159.75 136.92 106.50 91.28 23 أغسطس 184.43 161.38 138.32 107.58 92.21 22 أغسطس 180.90 158.30 135.68 105.53 90.45 21 أغسطس 181.32 158.66 135.99 105.77 90.66 20 أغسطس 181.89 159.16 136.42 106.10 90.95 19 أغسطس 180.45 157.90 135.34 105.26 90.23 18 أغسطس 182.57 159.75 136.93 106.50 91.29 17 أغسطس 182.57 159.75 136.93 106.50 91.29

حيث إرتفع سعر الذهب إرتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس ويظل سعر اليوم الأعلى هذا الشهر .